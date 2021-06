Elke week publiceert de PAHO een situation report per land. De redactie van De West, heeft de hand weten te leggen op een tabel met figuur 14 uit het rapport van 3 juni waar de statistieken worden getoond over het aantal sterfgevallen en de etniciteit van de slachtoffers. Figuur 14 toont de bevestigde sterfgevallen naar etniciteit in absolute en relatieve aantallen, wat wijst op een aanhoudend hoog aandeel in Creolen, gevolgd door Javanen, Hindoestanen en Indianen van de totale geregistreerde sterfgevallen voor COVID-19. Voor 33,8 procent van de overledenen blijft de etniciteit ongedocumenteerd. Met betrekking tot vaccinatie zijn er sinds het begin van de campagne op 23 februari, 86.640 personen gevaccineerd tegen COVID-19 en 21.436 gevaccineerd met een tweede dosis tot 6 juni 2021, waardoor er in totaal 108.076 vaccindoses zijn toegediend.