Bijna 6000 mensen hebben zich afgelopen zaterdag 5 juni laten vaccineren bij de verschillende priklocaties. In totaal hebben zaterdag bij het PCS 1285 personen, Meerzorg RGD 1172, AZP 1301 en bij Magenta NCT, 2003 mensen zich laten vaccineren, in totaal 5761 mensen. Velen hebben zondag ook gehoor gegeven aan de oproep van de regering om zich te laten vaccineren. Men had zich vanaf zes uur in de ochtend verzameld, de wachtrij liep tot om de hoek van de priklocaties. Ook 18-jarigen konden dit weekend hun eerste prik laten zetten. Naar wij vernemen, had het PCS rond 10.00 uur zondagmorgen al 1000 nummers uitgedeeld. Bij de priklocatie van het AZP en Magenta, hadden ook meer dan 1000 burgers zich aangemeld. Op de website laatjevaccineren.sr staat dat in totaal 102.612 vaccins zijn gezet, waarvan 80816 personen zijn gevaccineerd met een eerste dosis en 21256 met een tweede dosis. Komende week mag Suriname meer vaccins verwachten, dit liet president Chandrikapersad Santokhi gisteren weten op zijn sociale media pagina, nadat hij de leider van het Nederlandse medisch team, Marc Sprenger, en ambassadeur Henk van der Zwan, bij hem thuis had ontvangen. Ook minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken waren aanwezig tijdens deze ontmoeting. Er werd tijdens deze bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij de werkzaamheden die het team de komende tijd gaat verrichten ter ondersteuning van de acute covid-noodsituatie in Suriname. Sprenger bevestigde dat volgende week, een eerste hoeveelheid van 40.000 AstraZeneca-vaccins door Nederland aan Suriname geleverd zal worden.