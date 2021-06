Bij de telling van de politie bleken vandaag veertien arrestanten niet aanwezig te zijn in het cellenhuis Keizerstraat. In dit cellenhuis werden onlangs met COVID-19 besmette arrestanten vanuit het cellenhuis te Nieuwe Haven naar het politiebureau Centrum overgebracht. Volgens de politie gaat het bij deze ontsnapping, zeer vermoedelijk om covid-positieven. Het is niet bekend hoe de ontvluchting plaats heeft gevonden. Doordat de politie niet beschikt over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, kon zij de reguliere controle in dit cellenhuis niet uitvoeren. De politie is meteen begonnen aan de opsporing van deze arrestanten.