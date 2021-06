President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag bij de opening van de virtuele Suriname Energy Oil & Gas Summit 2021 bevestigd, dat Total en partner Apache, volgend jaar verder zullen gaan met hun definitieve investeringsbeslissing in Block 58 en naar de eerste olie gaan in 2025. Dit zal de op één na snelste opvoering van de productie in het Guyana-Surinaams bekken zijn sinds ExxonMobil’s Liza Phase 1. “Onze nationale oliemaatschappij Staatsolie is in samenwerking met verschillende internationale partners, verantwoordelijk voor de olieboringen en toekomstige boringen voor de kust van Suriname en heeft niet alleen ons vertrouwen gekregen, maar ook stevige richtlijnen om de weg te gaan die is geïnitieerd door Total en Apache”, zei Santokhi. “In dit opzicht kijken we uit naar de definitieve investeringsbeslissing die is gepland voor medio 2022 en de eerste olie, die is gepland voor 2025”, verklaarde de president. Hij zei dat de te verwachten inkomsten van deze eerste offshore-ontwikkeling, de regering in staat zullen stellen haar economische welvaart en het welzijn van het Surinaamse volk te versterken en bevorderen.

“We weten dat onze natuurlijke hulpbron zowel herstel als groei kan versnellen, maar alleen als we het juiste beleid voeren. We moeten niet vergeten dat hoewel natuurlijke hulpbronnen niet oneindig zijn, ons verlangen naar so-ciale en economische groei, gebaseerd op democratische principes en de rechtsstaat, oneindig is”, benadrukte Santokhi. “Als zodanig moeten de inkomsten uit onze natuurlijke hulpbronnen strategisch worden beheerd.”

Total en Apache kondigden hun eerste ontdekking aan bij Maka Central-1 in januari 2020 en hebben sindsdien andere ontdekkingen ge-daan in het blok bij Sapakara West-1, Kwaskwasi-1 en Keskesi East-1. Blok 58 omvat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel dat verder gaat dan de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan. Apache en Total hebben ten minste zeven verschillende speltypes en meer dan 50 prospects geïdentificeerd binnen de thermisch volwassen fairway. De Amerikaanse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, zegt dat de modellering van Block 58 laat zien dat het een potentieel 6,5 miljard vaten olie-equivalent bevat.

(Bron: Oilnow.gy)