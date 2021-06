De door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangestelde speciaal gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM Marc Sprenger vertrekt vrijdag naar Suriname. Met hem gaat een medisch team mee. Zo spoedig mogelijk, naar verwachting volgende week, gaan de eerste 40.000 doses AstraZeneca naar Suriname. Ook wordt gewerkt aan het mogelijk maken van een donatie 50.000 doses Moderna, in twee tranches. Dit loopt vooruit op latere leveringen van in totaal 500.000 tot 750.000 vaccins AstraZeneca, altijd afhankelijk van leveringen.

Vanmorgen is een eerste vrachtvliegtuig vertrokken met medische zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen. In Suriname heerst door Corona een medische noodsituatie. Al eerder zei minister Hugo de Jonge (VWS) toe dat hij Suriname, naast de deelname aan Covax, wilde helpen vanwege de speciale relaties.

De missie, onder leiding van Sprenger, gaat de goederen vrijdag afleveren en kijken en luisteren wat exact nodig is om de noodsituatie met de Surinaamse medici onder controle te krijgen. Er zijn zo’n 5 ziekenhuizen die bezocht worden, net als verschillende vaccinatielocaties. Er gaat een team aan medici mee uit ziekenhuizen uit het hele land. Op dit moment wordt de missie volop voorbereid in samenwerking met meerdere partners. Uiteraard is er ook nauw contact met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Vervolgens zal worden bezien waaraan Nederland kan bijdragen.

Sprenger is van huis uit arts microbioloog en epidemioloog en heeft gewerkt bij het RIVM en bij de WHO. Recent heeft hij zich beziggehouden met de bestrijding van het Coronavirus binnen het Caribische deel van het Koninkrijk.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/vrijdag-speciale-gezant-naar-suriname