‘Het leek op een nationale feestdag’

Hoewel burgers de kans hebben om op maandag, woensdag en vrijdag hun inkopen te doen, was het gisteren haast in alle districten een drukte van jewelste. In grote supermarkten mochten slechts tien personen tegelijk, in de kleine winkels vijf. Dit had tot gevolg dat zich buiten de winkels lange rijen wachtenden vormden. Niet overal werden de covid-maatregelen in acht genomen. De redactie sprak verschillende districtscommissarissen over de situatie in hun district. In Paramaribo was het ongekend druk. In bijna alle winkels was voor 09.00 uur, het brood al uitverkocht. Aan het eind van de dag waren in veel winkels, de schappen zo goed als leeg. Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, zegt in gesprek met De West, dat hij niet begrijpt waarom de burgers zo paniekerig reageerden.

COMMEWIJNE

In het district Commewijne was het ook heel druk met lange files op de Wijdenboschbrug richting de stad.

“Het leek op een nationale feestdag”, zegt dc Mohamedsafiek Radjab van Commewijne. Volgens de dc zou het beter zijn als de burgers in staat waren elke dag hun inkopen te doen, omdat door de beperkte openingstijden van de winkels – om 16.00 moeten alle zaken sluiten – en de totale lockdown, de mensen flink zijn gaan hamsteren. In Commewijne is het de bestuursambtenaren aardig gelukt erop toe te zien dat de covid-maatregelen nageleefd werden. “Alles is vlot verlopen in Commewijne”, aldus Radjab.

PARAMARIBO

“Ik snap dat gedrag niet. Er is maandag, woensdag en vrijdag ruimte om inkopen te doen”, zegt Bhola. Echter deelt hij mee dat het eind van de maand is en dat het onder de normale omstandigheden gewoonlijk ook druk is, omdat mensen inkopen doen voor de hele maand. Volgens Bhola heeft de lockdown echter een heel ander invloed gehad op het gedrag van de burgers, vooral omdat de winkels al om 16.00 uur moeten sluiten. “Het is jammer. Juist wat we niet wilden, is gebeurd. Er waren veel mensen bij elkaar en dicht op elkaar”, zegt Bhola. De dc heeft bestuursambtenaren ingezet op diverse locaties om erop toe te zien dat de COVID-19-maatregelen nageleefd werden. Dit was vooral het geval bij de grote winkels. “De hulp is positief ontvangen, maar helaas kunnen we dat niet overal doen. Ik vind dat de grote winkels zelf zouden kunnen zorgen voor hun eigen veiligheidsmensen. Zo kunnen winkeliers ons ook helpen om het probleem aan te pakken”, stelt Bhola. In Paramaribo Zuid-West was het beeld ook niet anders. Dc Fulgence Javinde, zegt dat het te verwachten was, omdat er in het weekend een lockdown was en vandaag er ook een totale lockdown zou gelden. Volgens de dc hebben de bestuursambtenaren in zijn gebied niet echt opgetreden, omdat het niet helemaal duidelijk was wat er gedaan moest worden. Vanaf morgen zullen ze wel in het veld zijn om het werk te doen. Bhola hoopt niet dat het op woensdag en vrijdag weer zo druk wordt. Hij geeft aan dat hij wel begrijpt dat wanneer mensen het hele weekend binnen hebben gezeten, ze blij zijn dat ze even uit huis kunnen gaan. Volgens Bhola zitten grote groepen mensen nu gedwongen thuis en dus maken ze gebruik van elke kans om even op straat te komen.

NICKERIE

Dc Senrita Gobardhan van Nickerie zegt dat het een beetje druk was in Nickerie, maar niet op alle plekken. “Mensen waren in een rush om alles te kopen. Het leek meer op hamsteren”, stelt de dc. In Nickerie zijn medewerkers van de bestuursdienst en het ministerie van Defensie op pad gegaan om te letten op de naleving van de covid-maatregelen. Vandaag is het ook rustig in het rijstdistrict. Over de verwachtingen voor morgen, zegt de dc dat zij rustig zal afwachten en kijken hoe alles verloopt.

MAROWIJNE

In het district Marowijne was het niet overal even druk. Dc Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West, zegt dat Moengo toch niet zo druk was. In Albina daarentegen, was het ‘’een drukte van jewelste’’, zoals dc Clyde Hunswijk van Marowijne Noord-Oost, de situatie omschrijft. “Mensen waren hier en daar en overal. Mensen staken de rivier over, omdat zij behoefte hadden om inkopen te doen”, zegt Hunswijk. Volgens de dc, viel er niet veel anders te doen dan de mensen en de winkeliers erop wijzen, de covid-maatregelen in acht te nemen. De winkeliers mochten ook slechts een paar mensen in de winkels toelaten.

Opmerkelijk is dat de dc de situatie in Albina omschrijft als ‘’de normale situatie’’. Vandaag is het wel rustig in Albina. “Het is total lockdown, dus er is niemand op straat. Morgen verwacht ik weer dezelfde drukte”, aldus dc Hunswijk.

WANICA

Dc Suraksha Sital-Hirasingh van Wanica Noord-West praat over ‘’een drukte die beheersbaar was’’. Volgens de dc was het vooral in Kwarasan heel erg druk. Volgens haar is dit ressort dichtbevolkt met veel winkels. Vanwege het beperkte aantal mensen dat in de winkels mocht, ontstonden er lange rijen buiten. De bestuursdienst was er om de orde te handhaven, maar het liep niet overal even gemakkelijk. “Sommige burgers raakten verhit. Andere scholden de bestuursambtenaren uit. Als het uit de hand dreigde te lopen, moesten we de politie bellen.” Volgens Sital-Hirasingh moest de politie één keer erbij gehaald worden om de orde te handhaven. “We blijven praten, maar nu hangt veel af van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers om hun veiligheid in acht te nemen. Hoeveel moeten we nog doen?”, vraagt de dc retorisch.

CORONIE

Met uitzondering van Paramaribo, Wanica, Commewijne, Nickerie en Marowijne, was het in Coronie vrij rustig. Dc Maikel Winter van Coronie, beschrijft de situatie in het district als normaal. “Er waren geen lange rijen. De mensen hebben de berichten goed gevolgd en wisten dat de winkels drie dagen per week opengaan”, stelt Winter. Hij geeft aan dat de ambtenaren van de bestuursdienst op pad zijn geweest om toe te zien op de naleving van de COVID-19-maatregelen en dat alles ordelijk is verlopen.