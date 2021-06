De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) Marie Levens, zei gisteren tijdens een Zoom conferentie, dat het MinOWC in financieel moeilijke omstandigheden zit. De minister gaf aan dat er betalingsachterstanden zijn die zijn opgelopen tot 200 miljoen US-Volgens Levens, zijn leden die dit jaar en vorig belast waren met het opstellen van examenwerk, daarom nog niet uitbetaald. De minister verzekerde dat de gelden uitbetaald zullen worden. Zij vroeg de leden geduld te betrachten, omdat zij ook afhankelijk is van de minister van Financiën. Zij gaf ook aan te pleiten voor een financieel betere positie voor de leerkrachten. Echter, de beslissing ligt niet bij Onderwijs, maar bij het ministerie van Financiën.

“Het gaat om opgelopen achterstallige betalingen. Dus zodra er wat geld is vrijgekomen, worden deze gelden beetjes bij beetje betaald”, zei levens. Overigens ligt de achterstand volgens de minister niet alleen aan de financiële problemen, maar in bepaalde ook aan het feit dat de mensen die belast zijn met het afleveren van de stukken van het personeel, onvolledige stukken hebben ingeleverd. Zij deed een beroep op de leden in contact te treden met de verantwoordelijken om na te trekken waar het misschien zou zijn misgegaan.

Volgens de minister kampt het ministerie ook met achterstallig onderhoud van de scholen. Levens gaf aan dat de renovatie in sommige gevallen geen voortgang heeft kunnen vinden vanwege de financiële situatie. De minister zei dat er wel genoeg lokalen beschikbaar zullen zijn om de leerlingen op te vangen. “We hebben momenteel klassen van 48 leerlingen. Dit moeten we niet meer hebben. Ik wil het terug brengen naar 26, of als het kan zelfs naar 20. Doordat leerlingen doorstromen moet elk kind de nodige aandacht kunnen krijgen”, aldus Levens.