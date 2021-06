‘Averechtse werking voorkomen, overleg met vakbonden van belang’

President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen zondag in het radioprogramma Welingelichte Kringen bekendgemaakt, dat er uiterlijk 9 juni koopkrachtversterking komt voor de samenleving. ‘’Door middel van een financiële injectie zal ingespeeld worden op het armoedevraagstuk van de samenleving. We gaan die druk uit die samenleving weghalen, we gaan een financiële injectie geven’’, aldus de president. Hij benadrukte dat reeds met de vakbonden is afgestemd over de uitvoering van de koopkrachtsversterking. De voorzitter van de vakcentrale C-47, Robby Berenstein, zegt desgevraagd, dat er nog geen onderhandeling met de vakbond is geweest. ‘’We willen weten wat die versterking inhoudt en hoe die tot stand zal komen.

Er moet nog gedefinieerd worden hoe, aan wie en wat er gegeven zal worden”, legt Berenstein uit. Het is volgens hem te begrijpen dat de samenleving vanwege de inflatie,, reikhalzend uitkijkt naar een verhoging of tegemoetkoming. ‘’Echter moet overwogen worden of die succesvol zal zijn’’, stelt Berenstein. De koopkrachtversterking zal geen effect hebben als producten duurder worden dan wat er gegeven zal worden. ‘’Met het oog op de reflecterende wisselkoers, kan de koopkrachtversterking averechts werken.’’

Berenstein zegt dat eenieder weet, hoe deze situatie is ontstaan. ‘’Maar men moet toch onderzoeken hoe het komt dat er koopkrachtversterking nodig is. Ook moet men nagaan of de tegemoetkoming impact zal hebben, want die zal geen zin hebben als het niet goed aangepakt wordt.” Vaak wordt gezegd dat een verhoging inflatie met zich mee kan brengen, ook dit moet volgens Berenstein, goed onderzocht worden. “In hoeverre kan dit waar zijn? Het is wel zo, dat bepaalde mensen bewust aan prijsopdrijving doen, omdat men weet dat mensen met de verhoging in staat zullen zijn meer te betalen of aan te schaffen.” De president zei ook, dat naderhand bekendgemaakt zal worden, waar het kapitaal voor de koopkrachtversterking vandaan komt. ‘’Dan zal men jaloers worden’’, stelde de president. Dit is niet in goede aarde gevallen bij de samenleving. “Het is terecht, dat de samenleving wil weten waar het geld vandaan komt. De vraag wordt gesteld, omdat het volk geen vervelende situatie wil hebben of dat er net als de vorige regering, monetair wordt gefinancierd. De herkomst van het kapitaal is van belang, omdat we onze verantwoordelijkheden kennen. En de regering moet niet hierdoor geïrriteerd raken”, aldus Berenstein.

door Orsilia Dinge