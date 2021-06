Vanmorgen vertrok een vrachtvliegtuig met twee militaire zuurstofcontainers vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Suriname. Met de containers kan medicinale zuurstof geproduceerd worden. Extra zuurstof is hard nodig voor de behandeling van de vele coronapatiënten. In het land is voor de ziekenhuizen code zwart afgekondigd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Defensie verzocht om de containers te leveren. Deze zuurstofcontainers komen van het 400 Geneeskundig Bataljon van de Koninklijke Landmacht. De ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken verzorgen de logistieke coördinatie.

Containers met instructie

Naast de containers, reist ook een 5-koppig team af naar Paramaribo. De militairen, onder wie een apotheker en instructeurs, blijven twee weken. Zij leren medisch personeel in Suriname hoe ze de apparatuur de komende drie maanden kunnen gebruiken. De steun van Defensie maakt onderdeel uit van meer Nederlandse steun aan Suriname. Naast de zuurstofcontainers, levert Nederland ook persoonlijke beschermingsmiddelen, civiele artsen en verpleegkundigen. Het medisch team zal zich in Paramaribo richten op de noodzorg voor coronapatiënten.

(Bron: Defensie.nl)