Brazilianen protesteerden zaterdag in meer dan 200 steden tegen de chaos die is ontstaan door de verkeerde behandeling van de COVID-19-pandemie door president Jair Bolsonaro. De mensen vroegen om meer vaccins, een betere volksgezondheid, gratis openbaar onderwijs, maar bovenal eisten ze dat Bolsonaro verantwoording zou afleggen voor de manier waarop hij de pandemie heeft aangepakt. De bevolking is van mening, dat de president sinds de start van de pandemie, het gevaar van het virus bagatelliseert en landgenoten oproept de coronamaatregelen te negeren.

Naar verluidt is het hele land tegen de covid-aanpak van president Jair Bolsonaro. De betogers droegen spandoeken met leuzen als: ‘Out with Bolsonaro’ en ‘Dismiss Now!’. De populariteit van Bolsonaro kelderde tijdens de covid-pandemie, die het leven heeft gekost aan meer dan 460.000 Brazilianen, aangezien de extreemrechtse leider de ernst ervan bagatelliseerde, weigerde een masker te dragen en twijfel zaaide over het belang van vaccins. Bolsonaro blijft vechten tegen eventuele gezondheidsbeperkingen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen, ondanks internationale oproepen van buurlanden, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de bevolking.

“We hebben een president die in plaats van dat hij van Brazilië een internationaal voorbeeld maakt, een lab voor nieuwe virusvarianten heeft gecreëerd”, zei een van de betogers tijdens een demonstratie in Rio de Janeiro tegen persbureau AP.

Linkse politieke partijen, vakbonden en studentenverenigingen, organiseerden zaterdag vreedzame protesten in de hoofdstad Brasilia en Rio de Janeiro, maar in de noordoostelijke stad Recife vuurde de politie traangas en vuurde rubberen kogels af. Enkele van de protesten, zoals die in Rio, bevatten foto’s van de voormalige linkse president Luiz Inacio Lula da Silva die de presidentiële sjaal droeg. Eerder in mei ontmoette Lula de centrist Fernando Henrique Cardoso, ook een voormalig president van twee zittingen, voor een lunch in een openbare gelegenheid. Beiden willen voorkomen dat Bolsonaro een tweede termijn krijgt bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

