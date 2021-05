Tijdens het bewind van de regering Bouterse heeft de toenmalige minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, meerdere malen geprobeerd om de oliebronnen van Staatsolie te verkopen. Naar verluidt, wilde hij de Surinaamse oliebronnen offshore verkopen aan een buitenlands bedrijf. Dit werd onlangs ook bevestigd door president Chandrikapersad Santokhi op een regeringspersconferentie in de Congreshal. Volgens de president, heeft zijn kabinet correspondentie gevonden waaruit blijkt dat de ex-minister van Financiën, bezig was met onderhandelingen buiten Staatsolie om. Naar verluidt, is de directie van Staatsolie hier achter gekomen en heeft toen alles gedaan wat in haar macht ligt, om deze onderhandelingen te torpederen.

Keerpunt heeft vernomen, dat de ex-directeur van Staatsolie, zelfs onenigheid heeft gehad met Hoefdraad over deze zaak, en dat er harde woorden zijn gevallen. In het geval van de gewezen Staatsolie-directeur, zijn wij hem erkentelijk voor zijn integriteit, moed en bereidwilligheid om onze belangen te allen tijden te waarborgen. Zonder zijn moed en standvastigheid, waren onze oliebronnen nu in buitenlandse handen.

De Wet op de Staatschuld is in november 2019, ondanks grote tegenstand vanuit verschillende organisaties en de politieke oppositie, goedgekeurd in De Nationale Assemblee. Met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen, werd de strafbepaling geschrapt uit de wet, wat betekent dat Hoefdraad vanaf dat moment, niet strafrechtelijk vervolgd kon worden voor het overschrijden van het leningenplafond. President Chandrikapersad Santokhi heeft vorig jaar tijdens een persconferentie meegedeeld, dat de financieel-economische situatie ernstiger is dan gedacht, want het Surinaamse volk zit nu opgescheept met USD 1.9 miljard aan buitenlandse leningen, verdeeld over 123 leningen. De totale binnenlandse en buitenlandse schulden bedragen ongeveer USD 3 miljard. Alleen al voor het jaar 2020, is er USD 43 miljoen aan achterstand in de betaling van aflossingen en rente. In de afgelopen tien jaar is er enorm geleend, maar er is weinig met de middelen gedaan. Wij zijn altijd van mening geweest, dat leningen sluiten niet de beste manier is om een land op te bouwen of draaiende te houden. Wanneer je gelden leent, dan moeten die niet gebruikt worden voor consumptieve doeleinden. De gelden moeten bijvoorbeeld gebruikt worden voor projecten die zorgen voor een stukje inkomensgarantie. Het zal nog enige tijd duren om de economische status van Suriname wederom omhoog te krijgen, gezien de financiële problematiek enorm groot is. De leningen die door regering Bouterse afgesloten zijn, worden sinds het aantreden van de regering Santokhi, aangepakt. Sommige heeft zij kunnen herschikken, over andere wordt onderhandeld. We zijn inmiddels een jaar verder en volgens de regering, wordt het land niet gedraaid door middel van leningen, maar er wordt wel gekeken naar opties om ‘fresh capital’ ons land binnen te halen, zodat de economie weer op gang kan komen. Keerpunt is benieuwd naar de ontwikkelingen, maar we kunnen niet verwachten dat tien jaar schade door Paars, in één jaar tijd hersteld kan worden.