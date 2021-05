Het Korps Politie Suriname heeft recentelijk bekendgemaakt, dat er optimaal landelijke verkeersacties gehouden zullen worden, onder andere door middel van het plaatsen van roadblocks. Het is inderdaad zo dat op verschillende plaatsen tegelijk, er verhoogde controles uitgevoerd worden. De toegenomen controle richt zich niet alleen op het controleren van bescheiden, maar ook op het doorzoeken van voertuigen. Daarnaast wordt door de motorbrigade gelet op de veiligheid. Volgens de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, hebben de roadblocks tot nog toe goede resultaten opgeleverd. De politie is alert en dat is te merken aan de hoge boetes die er verstrekt worden. Ook aan lockdown overtreders worden er boetes gegeven. Dagelijks horen wij hoeveel lockdown overtreders overgebracht worden naar het terrein van de Politie Academie. Ook het politieprogramma ‘Skowtu kis mi’, helpt om meer orde te brengen in het verkeer. Mensen die de mist in gaan, worden gefilmd en dat is te zien op de televisie. Wat wij ons niet kunnen voorstellen, is dat het foute gedrag van de burgers gefilmd en uitgezonden wordt en het gedrag van de politieagent niet. Wij kunnen het onverantwoordelijke gedrag van bepaalde politieagenten zeker niet onbesproken laten. Het gedrag van bepaalde politieagenten is onacceptabel. Bepaalde politieagenten hebben een agressieve en onbeschofte mentaliteit, omdat zij wegens hun functie denken alles te mogen zeggen en doen tegenover de burger. Terwijl automobilisten hun voertuigen maar tot 35% mogen tinten, zijn veelal agenten hun voertuigen voorzien van 5% tint. Keerpunt heeft ook waargenomen, dat agenten roekeloos rijden en mensen respectloos aanspreken en behandelen. Als wij bepaalde handelingen niet mogen plegen, dan mag de agent dat ook niet. Politieagenten doen daadwerkelijk en vaak genoeg hun werk niet naar behoren en handelen zelfs in strijd met hun politiehandvest. De berispingen of disciplinaire acties vanuit de leiding van het korps tegenover agenten die hun werk niet naar behoren doen, mogen daarom niet uitblijven, anders werken we totale chaos in de hand. Keerpunt vindt het gangsterisme en ander verwerpelijk gedrag van agenten op geen enkele manier geaccepteerd en getolereerd mag worden. Hier moet echt verandering in komen.