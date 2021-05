De dagelijkse trend van minimaal één coronadode sinds 13 mei houdt aan en ondervindt zelfs een verergering. In de afgelopen 24 uur zijn er opnieuw zeven mensen overleden aan het coronavirus. Het sterftecijfer voor Suriname is hierdoor gestegen naar 275. Het aantal besmettingen in het voorbije etmaal betreft 292, wat neerkomt op 43,07 procent. Er werden 678 burgers getest, 386 waren negatief. Het totaal aantal positieven passeerde hierdoor de veertienduizend: 14.012. Daartegenover staan 11.222 genezen personen, inclusief 81 in de afgelopen 24 uur. Het aantal besmette personen in isolatie is ongewijzigd op 1.026 gebleven. In de ziekenhuizen worden 232 coronapatiënten verpleegd en liggen 35 op de intensive-care afdelingen.

Ondertussen heeft de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho), gezegd in een persbericht, dat het dodental in 2021 als gevolg van COVID-19 veel hoger ligt dan door regeringen is doorgegeven. In lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) constateert ze dat er sprake is geweest van ernstige onderrapportage. Het aantal doden zou tegen de drie miljoen aan moeten leunen, haast de helft meer dan de cijfers die vorig jaar zijn doorgegeven. Latijns-Amerikaanse landen behoren tot de top vijf met de hoogste sterftecijfers wereldwijd, waar ICU-bedden al over 80 procent van hun capaciteit zijn.

In Zuid-Amerika nemen de nieuwe besmettingen toe in de drie Guyana’s met name: Suriname, Guyana en Frans-Guyana. Guyana noteert zijn hoogste aantal positieve gevallen en coronadoden sinds het begin van de COVID-19 pandemie.

In totaal heeft Guyana 16.654 Covid-besmettingen en 376 coronadoden en overtreft hiermee het aantal Covid-besmettingen en coronadoden van Suriname en Frans-Guyana.

Ondertussen blijft de situatie in onze ziekenhuizen door binnenstromende Covid-positieve personen die zorg nodig hebben, ernstig toenemen. Er is niet genoeg plek om iedereen te kunnen behandelen en ook heerst er momenteel een zuurstoftekort. Er zal hierover gesproken en nagegaan worden wat de verdere stappen zullen moeten zijn, om de COVID-19 derde golf terug te dringen.