Ziekenhuizen dreigen te gaan in de richting van een situatie waarbij er een keus moet worden gemaakt tussen wie wél en wie niet wordt voorzien van zuurstof. Dit heeft te maken met een ernstig tekort aan zuurstof, waarmee ze momenteel te kampen hebben. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, bevestigde dit onlangs. Volgens hem wordt momenteel zo zuinig mogelijk omgegaan met hetgeen nog voor handen is gezien de bevoorrading niet heeft plaatsgevonden. De bewindsman geeft aan, hulp ingeroepen te hebben van de Fransen, dus hoopt hij nog voor zondag deze te ontvangen.

Volgens de minister heeft dit tekort te maken met het schip van Topic Pride, dat betrokken was bij een aanvaring op 18mei. Aan het schip was een varingsverbod opgelegd.

Echter door bemiddeling van de verzekeringsmaatschappij die aangaf de schade te zullen dekken, werd door de Maritieme Autoriteit Suriname(MAS) toestemming gegeven dat het schip mocht uitvaren. Het zou na twee weken terug moeten komen, maar dat is niet gebeurd. Dit heef tot gevolg gehad dat twee ladingen zuurstof niet zijn aangekomen in Suriname.

Ramadhin zegt dat er gesprekken gevoerd zijn met de leverancier uit Trinidad en Tabago, die heeft toegezegd dat de levering alsnog zal plaatsvinden. Volgens de bewindsman is nu hulp van Frans-Guyana ingeroepen, dat beloofd heeft voor zondag zuurstof te leveren aan Suriname. De minister zegt dat er momenteel een situatie heerst, waarbij heel veel patienten aan de beademing moeten. Ook het KKF die wederom is gereed gemaakt als noodopvang kan nog niet in gebruik worden genomen vanwege het tekort aan zuurstof.

Volgens Ramadhin is de situatie momenteel zo precair dat er patienten aan de beademing liggen bij de verschillende checkpoints. Deze wachten op ruimte, zodat zij kunnen worden overgeplaatst. Ook de operatiekamers worden gebruikt om patienten aan de beademing te plaatsen. De minister spreekt momenteel van een uit de hand lopende situatie.