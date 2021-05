Surinaamse en Franse militairen hebben tijdens de tweede gezamenlijke vaarpatrouilles op de Marowijne- en de Lawarivier, in totaal de bemanningsleden van acht skalians aangemaand om zich te verwijderen uit het gebied. Daarnaast werden illegale buitenlanders die zowel op de skalians als in enkele winkels zijn aangetroffen en geen paspoort konden tonen, erop geattendeerd om hun identificatiestukken in orde te maken.

In totaal zijn er deze keer acht skalians aangetroffen, waarvan vijf in de omgeving van Snesi Kondre, één in het gebied van Papaїchton en twee in de omgeving Providence. De gezamenlijke vaarpatrouilles tussen Suriname en Frankrijk vonden in de periode van 9 tot en met 14 mei plaats en hadden onder andere preventie tot doel. Behalve de grensoverschrijdende criminaliteit, zijn de blikken ook gericht op de illegale goudzoekers, met name de skalians in de Marowijnerivier. Defensieminister Krishna Mathoera zegt dat het ministerie bezig is met de aanschaf van twee nieuwe boten om de patrouille op de binnenlandse wateren te vergroten. “Doordat wij geen zeewaardige boten hebben, kunnen wij dat op dit moment niet. Daarom wordt de Kustwacht zoveel mogelijk ondersteund”, aldus de minister.