Met het invoeren van een drietal deviezenmaatregelen probeert de regering weer rust te brengen op de valutamarkt. Daarin spelen exporteurs een belangrijke rol. Want ook zij hebben baat bij een stabiele koers. Al twee maanden moeten exporteurs zich houden aan drie richtlijnen ten aanzien van hun deviezeninkomsten. Die maatregelen werden op 1 maart door de regering en de deviezencommissie aangekondigd. Ten eerste is er de repatriatiemaatregel. Exporteurs zijn verplicht al hun deviezeninkomsten naar Suriname terug te laten keren. Ten tweede moeten ze 30 procent daarvan inwisselen bij de Centrale Bank van Suriname tegen de wisselkoers van de moederbank, de zogenoemde retentiemaatregel. De derde maatregel houdt in dat exporteurs betalingen voor hun goederen niet meer in het buitenland, maar vanuit Suriname doen. Met deze maatregelen zal het tekort aan valuta bestreden worden. “De internationale monetaire reserve van de Centrale Bank die nodig is om de wisselkoers te verdedigen, zal aangevuld worden en er komt valuta vrij voor het aanschaffen van basisgoederen zoals spijsolie, zeep etcetera, maar ook voor strategische goederen zoals brandstof”, legt voorzitter Prenobe Bissessur van de Deviezencommissie uit. “Voor de samenleving betekent het concreet dat zij niet telkens te maken zal krijgen met stijgende prijzen in de winkels.”

Exporteurs

Maar niet iedereen is content met de regeling. Bissessur geeft toe dat er enkele exporteurs zijn die ontevreden zijn. “Ze wisselen dertig procent van hun deviezen bij de Centrale Bank in tegen een lagere koers dan wat ze op straat ervoor zouden krijgen. Ze zijn niet blij met het verlies dat ze daardoor lijden. Maar als je goed kijkt, gaat het slechts om een verlies van tussen drie en vier procent, een klein offer voor een groter doel waar ook zij voordeel aan zullen hebben.”

Bissessur legt uit dat, omdat de exporteurs zelf ook deel uitmaken van de Surinaamse samenleving en ze vanuit Suriname hun zaken doen, ze ook baat hebben bij een stabiele koers en stabiele prijzen. “Ze worden in dat geval niet telkens geconfronteerd met hoge prijzen en kunnen daardoor goed plannen.” De Surinaamse dollars die ze voor hun valuta terugkrijgen, hebben de exporteurs immers ook nodig. “Want ze hebben ook lokale kosten die ze moeten betalen zoals personeelskosten, water en elektra.” De drie maatregelen zijn niet permanent. Het doel is het verhogen van de internationale monetaire reserve naar een aanvaardbaar niveau, zodanig dat er minstens twee tot drie maanden aan importdekking is en het stabiliseren van de wisselkoers. Zodra dat is bereikt, zullen ze mogelijk worden opgeheven.

Sancties

Op het niet naleven van deze verplichte maatregelen staan bij wet geldboetes en in extreme gevallen celstraffen. Maar de regering en de deviezencommissie willen de exporteurs zoveel mogelijk tegemoet komen. Daarom is er gekozen voor een retentie van dertig procent in plaats van honderd procent, die de wet voorschrijft. Bissessur: “We blijven daarom ook praten met de exporteurs, omdat we het treffen van sancties zoveel mogelijk willen vermijden. We hebben namelijk een kleine economie en hebben iedereen nodig om te geraken uit de situatie waarin we zitten.”

De deviezencommissie bestaat naast Bissessur uit nog zes andere leden. De commissie, die in 1947 in het leven werd geroepen, bestond tussen 2010 en 2020 uit vier leden. Vanwege het vele werk dat zal voortkomen uit het Herstelplan is de commissie uitgebreid naar zeven personen.