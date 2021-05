Leerkrachten van verschillende onderwijsinstellingen, verklaren tegenover de krant, niet tevreden te zijn met de richting waarin het huidige schooljaar dreigt te gaan. Volgens hen kan in feite nu al worden gesproken van een verloren schooljaar, omdat de leerlingen meer thuis zijn dan in de klas. “We trachten op verschillende manieren de kinderen bij de les te houden, maar je merkt dat de actieve groep met de dag kleiner wordt. De kinderen zijn minder gefocust en de ouders lijken het ook opgegeven te hebben”, zegt een leerkracht van het lager onderwijs.

Volgens de leerkrachten is het onderwijs in het binnenland helemaal stil komen te staan. “De minister had beloofd met een oplossing te komen voor het binnenland, maar zoals het er nu uitziet, zijn ze er nog niet uit. Het is voor onze collega’s in het binnenland dan veel zwaarder wanneer er een herstart wordt gemaakt, omdat je de leerlingen weer in het ritme moet brengen. Ze zijn ook de meeste dingen vergeten, omdat deze kinderen meestal geen begeleiding krijgen van hun ouders”, aldus een leerkracht.

De leerkrachten verklaren dat het corrigeren van werkjes via de app veel zwaarder is dan fysiek corrigeren. “Je bent urenlang bezig. Ik ben pas om acht uur in de avond klaar. Mijn kinderen hebben ook begeleiding nodig en je hebt ook een huishouden. We zitten al langer dan een jaar in dezelfde situatie en er had al een oplossingsmodel moeten zijn. We kunnen niet blijven hopen dat COVID-19 verdwijnt. Het is er en dus moeten we ons systeem aanpassen. Indien we blijven hopen, zal ons onderwijs vastlopen en dan zijn we veel verder van huis”, zegt een leerkracht