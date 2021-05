De Surinaamse Politie Bond (SPB) hield gisteren in het Politie Opleidings Centrum (POC), een algemene ledenvergadering (alv), waarbij de leden werden geïnformeerd over de gesprekken die in de afgelopen dagen met de regering zijn gevoerd. Volgens het bestuur zal het Korps Politie Suriname (KPS), verzekerd blijven bij het Staatsziekenfonds (SZF). De verzekering zal wel uitgebreid worden, zodat de agenten recht hebben op eerste klas zorg, in plaats van basiszorg. Hiervoor zullen zij ene aparte pas krijgen.

Tijdens een gesprek met het SZF afgelopen zondag, werden de praktische problemen kenbaar gemaakt. De regering die ook aanwezig was, erkende dat zaken niet zijn verlopen zoals was aangegeven. Zo zou volgens artikel 34 van het Politiehandvest, een politieagent recht hebben op vrije geneeskundige zorg. Volgens de bond heeft de regering beloofd dat zaken betreffende de medische voorziening, zo spoedig mogelijk in orde zullen worden gemaakt. Ook het probleem met betrekking tot het uniform werd besproken tijdens de alv. Volgens het bestuur, heeft de regering beloofd om voor januari 2022, nieuwe uniformen op te sturen voor het korps. Deze zullen niet alleen beter zijn bij de uitvoering van het werk, maar zullen de regering ook minder kosten. De huidige uniformen zullen dienen voor ceremoniële gelegenheden. Het bestuur gaf te kennen dat er rond 1 juli een start zal worden gemaakt met de basis-, kader- en inspecteursopleiding. Er is ook een oplossingsmodel bedacht voor de mensen die al 5-10 jaar dezelfde rang hebben. Zij zullen worden beëdigd tot brigadier. Echter zal men 400 personen werven per keer om de opengevallen plekken in te vullen. De bond deed een beroep op de leden nog even te volharden voor wat betreft een nieuw gebouw, gezien de middelen daartoe er niet zijn. Volgens de bond kan het gebouw moeilijk hersteld worden en zal over moeten worden gegaan tot sloop.