In Brazilië werd op 4 mei door het Corona-ômica-netwerk van het ministerie van Wetenschap en Technologie (MCTI), een “mogelijke nieuwe lijn” van het coronavirus, nu aangeduid als P.4, gerapporteerd. De coronavariant, een variant van B.1.1.28, die aanleiding heeft gegeven tot meerdere varianten, zoals P.1, geconstateerd in Manaus, P.2 die ontdekt werd in Rio de Janeiro, en P.3 variant die zich momenteel in Azië, Filippijnen verspreidt. De P.4 variant zou volgens meldingen, proportioneel gegroeid zijn in de regio Porto Ferreira, zeer dicht aan de grens tussen São Paulo en Minas Gerais. Een patiënt uit de stad Mococa, testte op 18 februari positief op het eerste monster van deze variant. Onderzoekers van de Universiteit van São Paulo (Unesp) en de Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp), hebben vervolgens ook ontdekt, dat het coronavirus de L452R-mutatie in de proteïne S bevat. Deze mutatie werd ook gevonden in de variant, die ontdekt is in India. Volgens onderzoekers is de mutatie ook aanwezig in twee Californische varianten. De Californische en de Indiase variant, worden door het Disease Control Committee (CDC) van de Verenigde Staten, als ‘zorgwekkend’ beschouwd. GISAID, een wereldwijd wetenschappelijk platform dat een gnomische database van virussen bezit, heeft afgelopen dinsdag de gesecondeerde monsters als nieuwe stam verklaard.

De onderzoeker João Pessoa Araujo Junior, hoogleraar Virologie bij Unesp, zei dat ze heel erg bezorgd zijn over de omgeving waar de variant zich verspreidt. “In de regio Porto Ferreira zijn de varianten P.1 en die van het Verenigd Koninkrijk momenteel actief. Door de toename van het aantal besmettingen in de regio, is er naar onze mening, vermoedelijk een verband tussen deze varianten”, aldus Araujo Junior, hoogleraar op de Botucatu-campus van Unesp.

De wetenschappers verklaarden, niet exact aan te kunnen geven, of de nieuwe variant een grotere transmissiecapaciteit bevat, of een verslechterende capaciteit dan COVID-19 zijn of letaliteit bezit. Volgens de onderzoekers, zal dit eerst goed geanalyseerd moeten worden, nadat bevestigd is of de P.4 variant overeenkomt, met een nieuwe fylogenetische tak van het virus. De herkenning en bevestiging van een nieuwe variant is volgens de onderzoeker Araujo Junior, afhankelijk van epidemiologische gegevens, zodra die verzameld zijn. “Het is zonder twijfel een belangrijke aanpassing van het virus. Bij deze ontdekkingen hebben wij momenteel meer vragen dan antwoorden. Voor publicatie, zullen er echter wel verdere onderzoekingen gedaan moeten worden”, aldus Junior.