COVID-19-vaccin bij zwangere vrouwen

In Brazilië is de farmaceut Pfizer begonnen met een klinisch onderzoek naar het gebruik van het COVID-19-vaccin bij zwangere vrouwen. Aan dit onderzoek zullen 200 vrouwen uit vier onderzoekscentra in het land deelnemen. Het doel van Pfizer is om de veiligheid en effectiviteit van zijn vaccin bij gezonde zwangere vrouwen van 18 jaar en ouder te beoordelen.

Daarenboven zal bij dit onderzoek ook de veiligheid voor baby’s, en de overdracht van antilichamen van de moeder op het kind beoordeeld worden, en de gezondheid van pasgeborenen van ongeveer zes maanden worden gecontroleerd. Márjori Dulcine, medisch directeur van Pfizer, vertelde dat Braziliaanse zwangere vrouwen deel zullen nemen aan het onderzoek. De enquête is volgens haar opgezet als een gerandomiseerde studie, en omvat ongeveer 4000 vrouwen die tussen de 24e en 34e week van hun zwangerschap zijn.

Dulcine verklaarde, dat het onderzoek een belangrijke stap in de strijd tegen COVID-19 is. “Zwangere vrouwen hebben namelijk een verhoogd risico op complicaties en op het ontwikkelen van de ernstige vorm van de ziekte. Het is erg belangrijk, dat we hiervoor dus bewijs verzamelen over de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin”, aldus Dulcine.

Volgens de farmaceut zullen de doses van het Pfizervaccin met een tussenpoos van 21 dagen, toegediend worden. Voor het selecteren van vrijwilligers en het uitvoeren van het onderzoek, zullen de onderzoekscentra verantwoordelijk zijn, namelijk: Multidisciplinair Centrum voor Klinische Studies (CEMEC) in São Bernardo do Campo, het CMPC Pesquisa Clínica in Sorocaba, Hospital de Clínicas in Porto Alegre en de Faculteit der Geneeskunde van UFMG (Federale Universiteit van Minas Gerais) in Belo Horizonte.