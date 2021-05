Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren (COL), is van mening, dat het geen zin heeft om torenhoge loonsverhogingen te eisen als de regering niet kan garanderen dat de waarde van de SRD niet verder zal verslechteren. Dit zei Blanker gisteren in het tv-programma In de Branding, naar aanleiding van het gesprek van de regering met de vakbeweging. Blanker ziet het gesprek met de regering als een beleefdheidsgesprek. Hij is van oordeel dat de regering alleen wil praten, maar niet graag wil uitvoeren.

“Dit brengt ons in een positie dat we slechts meeluisteren. Vanaf vorig jaar bij het aantreden van deze regering, kunnen we nagaan hoe de ambtenaren en gepensioneerden pinaren. De lijn van de COL is harde afspraken: dat de prijzen worden gebracht op het niveau waarmee men kan leven. Het heeft geen zin om de Vliegende Brigade erop af te sturen. De regering moet overal aanpassing plegen wat de prijzen betreft, daarna tegelijkertijd de achterstand die vanaf het aantreden van de regering is ontstaan, aanzuiveren”, stelde Blanker.

Hoewel hij wel achter andere collega’s staat die loonsverhogingen willen, zei Blanker dat verhogingen geen zin hebben als de prijzen niet op een dusdanig niveau zijn dat ze betaalbaar zijn voor de bevolking. ‘’Het leven moet draaglijk zijn voor de landsdienaren en de gepensioneerden.

Het standpunt van de COL in dezen is duidelijk, maar zij eist ook dat de overheid waarborgt dat het nooit meer mogelijk wordt voor de overheid om geld te onttrekken aan het pensioenfonds van de ambtenaren’’, aldus Blanker.

Daarnaast wil de COL dat de regering in plaats van 5 procent, een bijdrage van 10 procent levert aan het fonds.

Volgens Blanker moet de huidige minister van Financiën alles incasseren, maar dit probleem is niet nu, maar bij voorgaande regeringen ontstaan. “Het probleem wordt niet nu aangehaald. De minister is het eens met de COL, maar geeft aan dat er niet verwacht moet worden dat het snel gedaan wordt. Wij zeggen dat hij een begin moet maken”, zei Blanker. Hij gaf aan dat hij de indruk heeft dat de regering denkt dat door met de vakbond te praten of de bond erbij te betrekken, de vakbond in slaap kan worden gesust. ‘’Dat gaat niet lukken, omdat de vakbond ook concrete voorstellen heeft gedaan om met name de gang naar IMF te voorkomen’’, aldus Blanker.