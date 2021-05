‘Alle politieke partijen moeten betrokken worden’

In gesprek met een lokaal medium, zei president Chandrikapersad Santokhi, dat de adviezen voor het wijzigen van het kiesstelsel, reeds aan de coalitietop zijn gepresenteerd. De president haalde aan, dat het wijzigen van het kiesstelsel, een verkiezingsbelofte van de VHP is geweest. Juridische adviseurs van de regering zijn volgens de president, bezig met de bestudering van het kiesstelsel. ‘’De eerste adviezen zijn reeds binnen en die zijn al besproken met de regeringstop’’, aldus de president. De adviezen moeten nog met de politieke partijen besproken worden. De gesprekken die gevoerd zullen worden, moeten volgens de president, draagvlak bieden voor een grondwetswijziging. DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zegt desgevraagd, dat het een positieve start is.

Wel moeten volgens haar, alle politieke partijen betrokken worden, omdat een wijziging ook impact op hen heeft. Del Castilho zegt dat het van primair belang is, dat de regering over zulke punten communiceert met de overige politieke partijen. ‘’Hoewel we nog geen uitnodiging van de regering hebben ontvangen, is dit een positieve kwestie.”

Del Castilho zegt, dat voor het wijzigen van het kiesstelsel een algemene afstemming met de politiek van belang is. “Er wordt gezegd, dat het nu met de regeringstop is besproken. Maar het moet niet alleen daarbij blijven, want niet alleen partijen die zetels hebben gehaald, maken deel uit van de politiek”, aldus Del Castilho.

Zij hoopt dat de overige politieke partijen alsnog worden uitgenodigd voor overleg betreffende het wijzigen van het kiesstelsel. ‘’Dit moet geen onderonsje worden, het kiesstelsel moet niet zodanig gewijzigd worden, dat het nadelig wordt voor overige politieke partijen.

Dus ik hoop dat ze ons alsnog benaderen, anders is dit al een teken dat we geen eerlijke verkiezingen tegemoet gaan”, aldus Del Castilho.

door Orsilia Dinge