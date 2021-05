Ook andere mensen met meerdere functies

Journalisten hebben gisteren tijdens de regeringspersconferentie, aan vicepresident tevens voorzitter van de Abop, Ronnie Brunswijk, gevraagd waarom zijn broer Leo Brunswijk, in zoveel functies is benoemd. ‘’Het is niet zo dat Leo Brunswijk bevoordeeld wordt. Er zijn andere mensen in de Abop die meer functies bekleden’’, zei de vicepresident (VP). Hij legde uit dat in de politiek, de voordrachten voor benoemingen geschieden door de partijen. “Er zijn een aantal posten die verdeeld moeten worden en dan komen de respectievelijke partijen bij elkaar en worden de posten verdeeld. Daarna worden de voordrachten door de partijen gedaan, maar het benoemingsbeleid is een aangelegenheid van de regering”, stelde Brunswijk. Leo Brunswijk is benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Havenbeheer, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Staatsolie en de Energiebedrijven Suriname (EBS).

Hij is ook directielid van de EBS en voorzitter van Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen in Suriname (SHMS). De vicepresident gaf aan dat de benoemingen van zijn broer niet zomaar zijn gegaan. “Er zijn heel veel raden van commissarissen die benoemd moeten worden. Het gaat om minimaal 700 mensen in 100 RvC’s die benoemd moeten worden. Daarvan zijn 5 gegaan naar Leo, maar niet bewust. Er zijn ook andere mensen van de partij die in meerdere raden zitten. We houden rekening met de gemeenschap, die heeft kritiek omdat het mijn broer is, maar er zijn ook andere mensen die misschien 7 posten hebben. Als je 700 namen moet geven, dan kijk je niet wie al een post heeft. De partij bepaalt wie zij daar wil hebben en van de 700, zijn slechts 5 naar Leo gegaan”, aldus Brunswijk. Hij benadrukte dat hij zijn broer niet wil verdedigen. Hij ontkende ook met klem dat zijn familieleden veel geld verdienen in de regering. Dat is volgens hem ook niet het signaal dat hij wil geven aan de samenleving. “Niet omdat ik VP ben mag een familielid nooit meer werk hebben. We gaan mee met de gevoelens van de gemeenschap. We gaan alles evalueren en besluiten nemen, maar het is niet zo dat Leo Brunswijk bevoordeeld wordt.” Over de benoeming van Leo Brunswijk tot directielid van de EBS, zei de vicepresident dat de afspraak was dat hij voor zes maanden zou helpen met elektrificatieprojecten. “Het was maar voor korte tijd. We gaan evalueren en na twee weken komen we terug naar het volk. We benoemen niet moedwillig familieleden”, aldus de vicepresident.

door Priscilla Kia