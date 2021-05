“Het Zuid-Amerikaans bekken met overvloedige olievoorraden geeft aanleiding tot hevige concurrentie. Latijns-Amerika zal het komende decennium een van de snelst groeiende regio’s ter wereld worden op het gebied van upstream-investeringen”, aldus Daniel Leppert, Senior Vice President Consulting van Rystad Energy, Latijns-Amerika. “Een combinatie van gigantische nieuwe ontdekkingen zoals die in Guyana en Suriname in combinatie met een herstel van de brownfielduitgaven, voornamelijk in Brazilië en Argentinië, levert de noodzakelijke componenten op voor aanhoudende investeringsgroei in de regio.” Leppert zei dat recent verkennend succes Suriname op de wereldoliekaart heeft gezet, met cumulatieve winbare bronnen in de orde van 1,9 miljard vaten olie-equivalent, zoals geschat door Rystad Energy. “ Voor een perspectief op de betekenis van deze volumes: bij het bekijken van een ranglijst van landen op basis van de totale olievoorraden die sinds 2015 zijn ontdekt, staat Suriname op de 4e plaats, alleen achter Mexico (3e), Verenigde Staten (2e) en Guyana (1e). Deze activa kunnen wanneer ze worden ontwikkeld, de Surinaamse economie aanzienlijk stimuleren”, aldus Leppert.

Block 58 en 52

Suriname maakte vorig jaar een gigantische sprong met een reeks baanbrekende ontdekkingen, waaronder vier op Total en Apache’s Block 58 en één op het Petronas-bediende Block 52. “Deze activa, wanneer ze worden ontwikkeld, zouden de economische fortuinen van Suriname een boost kunnen geven en uitstekende inkomsten voor de regering kunnen genereren”, zei Rystad Energy. “We verwachten dat de netto contante waarde van projecten op de 11 actieve blokken van Suriname aanzienlijk zal zijn, met een potentieel om aanzienlijke kasstromen te genereren voor zowel Staatsolie als internationale oliemaatschappijen, zelfs in een omgeving met lage olieprijzen.” Rystad Energy verwacht dat de productie van Block 58 en 52 tegen het einde van dit decennium zal beginnen en tegen begin 2030 zal groeien tot ongeveer 650.000 vaten per dag. “Op voorwaarde dat Staatsolie zijn recht uitoefent om bijvoorbeeld in blok 58 te participeren, zou het aanvankelijk tussen de USDS 1,5 en USD 2 miljard kosten en zijn deelname aan toekomstige ontwikkelingsfasen zou kunnen verdubbelen, met een piek in de capex in de jaren 2028 en 2031”, zei Rystad Energy. Volgens de in Noorwegen gevestigde adviesgroep is het bedrijf van plan een internationale roadshow te houden om een financieringsproject voor zijn eigen deelname te promoten. Financierings-opties omvatten bankleningen, particuliere financiering en een beursgang, die Staatsolie wil nastreven door nauwe partnerschappen te ontwikkelen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië.

Stabroek Block

Guyana is naar voren gekomen als ‘s werelds meest opwindende nieuwe olieprovincie sinds een grote offshore-ontdekking in 2015 het land in de schijnwerpers zette. De meer dan 18 ontdekkingen die sinds die tijd bij het productieve Stabroek Block zijn gedaan, hebben de Zuid-Amerikaanse provincie op nummer één geplaatst voor de totale gevonden bronnen sinds 2015. Deze volumes hebben de totale geschatte ontdekte bronnen van Guyana op meer dan 9 miljard vaten olie-equivalent gebracht. ExxonMobil, exploitant van het Stabroek-blok, gelooft dat het potentieel van het bekken het dubbele is van wat al is gevonden en het bedrijf heeft dit jaar vooruitgang geboekt om meer vaten toe te voegen met een agressief boorprogramma voor exploratie en evaluatie voor de kust van het land. Het Guyana-verhaal verandert, samen met Suriname, waar ook het offshore-succes groeit, de dynamiek voor de belangrijkste olieproducenten van Latijns-Amerika.

(Bron: Oilnow.gy)