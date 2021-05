Ramdin: ‘Niet verstandig dat één persoon zoveel functies bekleedt’

De samenleving werd afgelopen vrijdag opgeschrikt door een bericht met de mededeling, dat Leo Brunswijk, de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk, ook voorzitter is van het bestuur van de Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen in Suriname (SHMS). Dit terwijl het volk nog bezig was kritiek te leveren op de benoeming van Brunswijk tot directielid van de Energiebedrijven Suri-name (EBS). Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwer-king (BIBIS), zei afgelopen vrijdag 21 mei tijdens een regeringspersconferentie, dat de benoeming van Brunswijk reeds in februari heeft plaatsgevonden en dat deze benoeming dus niet recent is.

Op de vraag of de benoemingen teruggedraaid worden,, omdat het lijkt alsof de regering geen respect heeft voor het volk, zei Ramdin dat wanneer er geregeerd wordt, er een aantal dingen zullen zijn die niet goed liggen en dat de kwestie van de benoemingen, één van die dingen is. Hij zei dat hij de frustratie van de bevolking begrijpt. Persoonlijk vind hij dat voor functies goed beoordeeld moet worden wie ze moet invullen. “Ik denk niet dat het verstandig is dat één persoon, wie het ook moge zijn, zoveel functies bekleedt. Het creëert altijd animositeit en spanning. Dat is mijn persoonlijke visie”, zei Ramdin.

De minister deelde mee dat de besluitvorming over wie Abop voordraagt voor bepaalde functies, een aangelegenheid is van de Abop. “De president en de vicepresident hebben afspraken gemaakt over de verdeling van posten en het voorzitterschap van dit instituut valt onder Abop. De naam van mr. Brunswijk is doorgegeven en hij is als zodanig benoemd”, stelde Ramdin. Brunswijk is ook benoemd in de RvC’s van N.V. Havenbeheer, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en Staatsolie.

Naar aanleiding van de recente benoeming van Brunswijk als directielid bij de EBS, heeft coalitiepartner NPS een brief gestuurd naar de coalitietop waarin zij haar afkeuring uitspreekt en vraagt dat die benoeming teruggedraaid wordt.

Ramdin zei dat hij kennis heeft genomen van de brief, maar dat er nog niet over is gesproken in de regeringstop. Hij gaf wel aan dat de president en de vicepresident elke maandag vergaderingen hebben en dat dit soort zaken aan de orde komen. De verwachting is dat de brief dan aan de orde komt. Ramdin zei dat hij dan ook aanneemt dat de president en de vicepresident zullen praten over verschillende opmerkingen en commentaren op de benoemingen. Volgens Ramdin, moet het volk kijken naar de grotere lijnen als opgemerkt wordt dat het lijkt alsof de regering het volk niet respecteert door benoemingen niet terug te draaien of steeds weer dezelfde persoon te benoemen.

De minister gaf aan dat op basis van de afspraken, politieke partijen hun voordrachten doen en dat die besluitvorming geheel aan de partij ligt. ‘’Niemand kan wat doen daaraan’’, stelde Ramdin. ‘’Het is belangrijk dat men mensen op functies benoemd die gekwalificeerd zijn en dat er ook een zekere mate van spreiding is’’, aldus de minister.

-door Priscilla Kia-