Sedert het weekend doen geruchten de ronde, dat buizen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), vervuild zouden zijn en dat hierdoor een mogelijk uitbraak van cholera niet uitgesloten is. SWM-directeur Marlon Oosterling, weerspreekt dit met klem tegenover de krant. Volgens Oosterling, berust het ook niet op waarheid, dat het drinkwaternetwerk van de SWM, vervuild is met colibacteriën.

Oosterling legt uit, dat enkele buizen door werkzaamheden van derden beschadigd zijn geraakt. ‘’De SWM heeft bijna overal ondergrondse buizen lopen. Wat er hier is gebeurd, is dat bij schoonwerkzaamheden van bijvoorbeeld goten, de derde niet weet waar zo’n buis loopt. In sommige gevallen is het ook niet te zien, omdat bepaalde bermen/gebieden, zo dichtbegroeid zijn.

In zulke gevallen kunnen bepaalde buizen dan beschadigd worden”, legt Oosterling uit. Volgens hem is dat laatste afgelopen weekend gebeurd in een bepaald gebied. Echter heeft de SWM op tijd kunnen optreden. ‘’We weten hoe we in zulke gevallen moeten handelen, dat er geen colibacteriën in het drinkwater terechtkomen. Daarvoor heeft het bedrijf fysoregels om een cholera-uitbraak te voorkomen”, aldus Oorsterling.b Hij stelt voor, dat schoonmaakwerkzaamheden in gebieden waar buizen van de SWM lopen, in het vervolg onder toezicht van een medewerker van de SWM plaatsvinden.

-door Orsilia Dinge-