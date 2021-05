De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, verklaarde tegenover een lokaal medium dat aan hem is gerapporteerd, dat covid- besmette personen die in thuisisolatie zijn, hun huis verlaten om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen of andere zaken te regelen. De minister noemt dit gedrag zeer onverantwoordelijk, vooral omdat de mensen duidelijk is voorgehouden dit niet te doen. Ook worden de mensen erop gewezen wat de gevolgen voor derden kunnen zijn, indien zij de regels niet in acht nemen.

Volgens de bewindsman kampt de zorg met een enorm tekort aan personeel, waardoor het niet mogelijk is om besmette personen 1×24 uur te monitoren. Wel zijn er 60-70 artsen die dagelijks in contact zijn met de mensen. Volgens Ramadhin is het deze groep die bij het afleggen huisbezoeken, merkt dat mensen niet thuis zijn. Vanwege het tekort aan verpleegkundigen kunnen niet alle besmette personen worden opgevangen in de isolatiecentra van de overheid. De minister zegt dat er recent een beroep op de gemeenschap is gedaan om hun bijdrage te leveren. ‘’Het is een all hands on deck situatie, waarbij een ieder zijn verantwoording moet kennen’’, aldus de minister.

Ondanks het tekort aan verpleegkundigen, heeft de minister het afgelopen weekend gesprekken gevoerd om het aantal isolatieplekken uit te breiden. De minister hoopt hierbij hulp te krijgen van groepen vanuit de samenleving, die zich wensen in te zetten voor het verrichten van werkzaamheden. In Nickerie zal bijvoorbeeld het partijcentrum van de VHP gebruikt worden voor de verdere opvang van patiënten, waarbij onder andere maatschappelijke groepen uit de samenleving belast zijn met de zorg.