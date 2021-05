De directie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft de afgelopen week schriftelijk aan het personeel meegedeeld, dat het bedrijf niet langer in staat is bepaalde voorzieningen uit te betalen. SLM-directeur Paul de Haan, zei dat er alles aan gedaan wordt om de uitbetaling van de salarissen veilig te stellen. Hij vroeg het personeel begrip voor deze situatie. Volgens de directie, is de SLM voorlopig niet in staat vakantiegelden, schoolbeurzen, bonusgelden 2020-2021 en voorschotten voor brillenglazen uit te betalen aan het personeel. “De SLM is nog niet uit de financiële crisis. Met de derde golf van COVID-19, ziet het er allemaal nog niet rooskleuring uit om tot normalisatie van onze operatie te geraken en of meerdere charters uit te voeren”, aldus de SLM in de mededeling.