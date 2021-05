Recentelijk verscheen er een bericht in een lokaal medium, dat markten volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, nog niet aan de COVID-19-protocollen voldoen. Veel mensen begrijpen niet, waarom markten nog gesloten moeten blijven, terwijl handelszaken gewoon doordraaien. Omdat de markten gesloten zijn, ontstaat er een totale chaos in een deel van het centrum van Paramaribo. Standhouders verkopen nu hun producten op het trottoir voor winkels, waarbij men lak heeft aan de covid-maatregelen. Hierdoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Volgens Ramadhin, was het al zo geweest, dat standhouders in de markt tijdens de tweede golf de covid-maatregelen negeerden. Als gevolg hiervan, moest de districtscommissaris ze steeds op de maatregelen attenderen. Ramadhin zei, dat bij de markten de basiszaken vaak ontbraken, zoals sanitizers, toezicht op het dragen van mondkapjes, in-en uitlooproute, scheiding tussen kopers en verkopers. Deze zaken zijn volgens Ramadhin, allemaal opgenomen in het protocol, maar men hanteerde de zaken totaal niet, waardoor er dan besmettingen in de markten ontstonden. In vergelijking met de markten, hebben handelszaken toch een beter toezicht. Doordat men minder contact heeft, loopt men minder risico besmet te raken. Een oplossing voor dit vraagstuk, is om de markten een mogelijkheid te bieden om een ‘Impact Drive In’ te houden: men blijft in de auto zitten, kiest uit een lijst welke boodschappen men wil hebben en bij levering doet men dan de betaling. Men hoeft zich dan niet echt te vermoeien om een sociale controle uit te voeren, omdat die echt vermoeiend kan werken. Ook kan dit model vooral handig blijken te zijn voor producten horende bij de zorg, waarbij mensen maar heel kort fysiek contact hebben. In deze tijd dient men juist zaken aan te passen in plaats van de situatie te verergeren. Indien men de gezondheid van de samenleving wil beschermen, zal men deze mogelijkheden ook moeten bestuderen en indien realiseerbaar, ze toepassen.