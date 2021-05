Grote onvrede over onder meer SZF-verzekering

Een aantal leden van de Surinaamse Politiebond (SPB) is vandaag voor hun belangen uitgekomen en naar De Nationale Assemblee (DNA) getogen, omdat ze het oneens zijn met de SZF-voorziening, het uitblijven van loononderhandelingen, de reguliere opleidingen en bevorderingen. Vanuit het politiebureau Centrum liepen de goed opgekomen politieagenten naar DNA. Ter ondersteuning van deze actie, waren ook aanwezig verpleegsters, activisten en burgers. Er werd onder meer geprotesteerd tegen het besluit van de regering naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te stappen, het vermeende nepotisme, beloftes die niet door de regering zijn nagekomen, de dagelijkse prijsstijgingen en de valutawisselkoersen.

VHP-parlementariër Mahinder Jogi verklaarde tegenover De West, dat het nu niet verstandig is om tijdens deze COVID-19-pandemie een protest te houden.

“Het is te begrijpen, dat als er afspraken gemaakt zijn, en mensen dan in aanmerking voor bepaalde zaken willen komen.

Ook de overheid wil haar beloften nakomen, maar omdat er geen geld is, kan ze die nu niet realiseren”, stelde Jogi.

Een teleurgestelde politieagent: “Als de regering toch een overeenkomst met het IMF tekent, dan zal zij de leden van de politiebond aan de hand van de geldende wisselkoers moeten betalen, anders zal er geen werk verricht worden.” Naar aanleiding van de gedane uitspraken van de desbetreffende politieagent, is het volgens Jogi een politieke aangelegenheid die de bond thans uitvoert. “De politiebond wil ondersteund worden, een ieder wil ondersteund worden, maar in welke mate kan dat uitgevoerd worden? Wat zijn onze mogelijkheden? Hebben wij genoeg geld om dat te realiseren, daar gaat het om”, zei Jogi. Als de politie in actie gaat, of als er een conflict is, dan praten wij over een ander aangelegenheid, maar als het naar het IMF gaat, dan is het volgens Jogi een besluit die de regering neemt om het land uit het financieel dal te halen. “Ik denk niet dat een regering met alle blijdschap en vreugde bij het IMF aanklopt. Het zijn beperkingen, waarmede wij financieel geconfronteerd raken in het land”, zei Jogi. Vervolgens zei Jogi, dat die beperkingen ons dwingen, aan te kloppen bij een organisatie, waar wij denken dat wij hulp kunnen krijgen. “Het is pijnlijk en dat begrijp ik, natuurlijk mag men zijn mening hebben en geven, maar de politiebond zal zich niet moeten inlaten met het besluit van de regering als zij de crisis in het land wil oplossen”, aldus Jogi. Toen de vorige regering zoveel schulden maakte en ook bij het IMF aanklopte, heeft Jogi de politiebond nooit gezegd, dat hij oneens was met het besluit. “De politiebond als deel van het KPS is een heel gerespecteerde eenheid, en hij zal veiligheid van de samenleving te allen tijde moeten garanderen”, stelde Jogi. Vicepresident Ronnie Brunswijk probeerde de protestanten vanmorgen ook toe te spreken bij het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA), maar helaas werd hij door de boze actievoerders voortdurend overstemd. Vanwege de enorme drukte, heeft de VP, de vertegenwoordigers van de bond het DNA gebouw binnen te komen, zodat er met hun gesproken kon worden over deze kwestie.

Verpleegsters ook ontevreden

Bij verpleegkundigen van het ’s Lands Hospitaal heerst momenteel er ook onvrede over hun COVID-19-toelage. Volgens de verplegers heeft de regering toegezegd, dat zij in aanmerking zouden komen voor een COVID-19-toelage, maar die hebben zij tot nu toe niet gekregen.

Jogi: “Als de regering afspraken heeft gemaakt, moet ze trachten die na te komen. Wanneer de regering ook in een overmachts situatie komt te zitten, moet zij ook aan tafel gaan met de belanghebbend om ze duidelijk te maken, dat zij wel wil helpen, maar het momenteel onmogelijk is, omdat het geld er niet is.” De mensen in de ziekenzorg werkt momenteel heel hard, we weten allemaal dat de druk erg hoog is, verplegers worden een maal 24 uur ingezet, en als er aan hen een COVID-19-toelage is beloofd, dan zal de regering volgens Jogi alles moeten doen om de verpleegkundigen van die toelage te voorzien.