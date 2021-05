Angst voor versnelde infecties

De autoriteiten in de Braziliaanse deelstaat Maranhão bevestigden donderdag jl. door tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid, de eerste gevallen van infectie veroorzaakt door de Indiase-variant (B.1.617.2 ) van COVID-19. De informatie werd verstrekt door de gezondheidssecretaris van Maranhão, Carlos Lula, die ook voorzitter is van Conass (Nationale Raad van Gezondheidssecretarissen). De 24 besmette personen behoren tot de bemanning van een schip uit Zuid-Afrika, dat niet in de haven van Maranhão mocht aanmeren. Eén van de besmette personen is in het ziekenhuis opgenomen, ter observatie. Lula bevestigde, dat geen enkel bemanningslid van het schip contact heeft gehad met mensen op het land.

Volgens het secretariaat nam de bezorgdheid toe op het moment dat Indiër, een 54-jarige Indiase man werd opgenomen in een ziekenhuis in São Luís met symptomen van COVID-19. Hij kreeg op 4 mei koorts en werd per helikopter naar een privéziekenhuis overgebracht. De bemanningsleden vertoeven op het schip vanaf het moment dat de Braziliaanse kust naderden en men mocht niet aanmeren in de haven van Maranhão. Op maandag 17 mei kregen twee andere bemanningsleden ziekte symptomen en daarna op dezelfde manier doorverwezen naar het ziekenhuis, maar werden ontslagen. Volgens Carlos Lula hebben zes van de 24 bemanningsleden de genomische test gedaan in het Evandro Chagas Institute en werden positief getest op de Indiase-variant. Bij nog eens negen werd de diagnose COVID-19 gesteld, niet wetende om welke soort het ging, Negen opvarenden van het schip waren negatief.

Indiase variant

De Indiase variant, B.1.617 genaamd, werd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als “zorgwekkend” opgetekend en heeft drie sublijnen: B.1.617.1, B.1.617.2 en B.1.617.3. De tweede, die werd ontdekt in Maranhão, waarvan aangetoond is dat deze het meest overdraagbaar is op de gezondheidswerkenn. Het biomedische onderzoek bevestigt echter, dat het niet zeker is dat de gevallen uit Maranhão echt de eerste van de Indiase soort in Brazilië zijn. Rio Grande do Sul grenst aan Argentinië, waar de Indiase- variant al is geregistreerd, en heeft regio’s met een aanzienlijke toename van het aantal besmettingsgevallen. De variant is dus vermoedelijk al vanuit andere plaatsen Brazilië binnengekomen.

Mellanie Fontes-Dutra, een biomedisch onderzoeker aan de Federale Universiteit van Rio Grande do Sul (UFRGS) zegt, dat de Indiase varianten de mogelijkheid bieden van herinfectie in relatie tot de andere stammen van het coronavirus, maar de tests die tot nu toe zijn uitgevoerd, onthullen dat ze worden tegengegaan door vaccins, die in Brazilië worden toegepast. Wat wel zorgen baart, is de toename van de overdracht, aangezien de vaccinaties naar verwachting de komende twee maanden niet zullen versnellen. Dus, ongeacht de immuunontsnapping, zullen veel mensen nog steeds vatbaar zijn, als ze zich niet houden aan isolatiemaatregelen van COVID-19.

In India is de variant verantwoordelijk voor een situatie van sanitaire instorting sinds april van dit jaar, waardoor het Aziatische land tot een situatie van zuurstofgebrek en overvolle crematoria is beland. Volgens de Universiteit van Oxford is India de afgelopen week verantwoordelijk voor 33% van de COVID-19 sterfgevallen in de wereld.