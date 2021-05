De ziekenhuizen in Suriname hebben aan de alarmbel getrokken: zij hebben een tekort aan bedden en personeel en moeten alle zeilen bijzetten om nog zorg te kunnen verlenen. Het zal volgens de ziekenhuizen niet lang duren, voordat code zwart afgekondigd zal worden. Code zwart betekent dat er onvoldoende capaciteit in het ziekenhuis is, onvoldoende zorgpersoneel, onvoldoende intensive care plekken en intensive care apparatuur, waardoor de reguliere zorg in gevaar komt. In het uiterste geval moet er gekozen worden wie wel en wie niet behandeld zal worden. Daarom zal het ministerie van Volksgezondheid maatregelen treffen om over te gaan tot een grootschalige COVID-19-vaccinatiecampagne.

Suriname krijgt de komende tijd uit Nederland 700 duizend covid-vaccins. Dat heeft president Santokhi onlangs bekendgemaakt. Met deze Nederlandse hulp moet het mogelijk zijn iedereen in Suriname van boven de achttien jaar te vaccineren tegen COVID-19. Hoewel er nog geen duidelijkheid is over de uitvoering van deze medische steun van Nederland, heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, al een plan van aanpak liggen. Volgens Ramadhin zal er een landelijke campagne gestart worden met als doel de vaccinatiebereidheid onder de bevolking te vergroten. De doelgroep waarop de campagne zich richt zijn personen van 18 jaar en ouder, omdat zij in aanmerking komen voor het covid-vaccin. Deze week zal er meer duidelijkheid komen over de Nederlandse medische steun aan Suriname.