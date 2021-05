De COVID-19-situatie in ons land, is op dit moment heel erg zorgwekkend. De COVID-19-besmettingen blijven dagelijks toenemen. Lycke Woittiez, infectioloog bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), heeft recentelijk in het COVID-19 Journaal verklaard, dat de ziekenzorg de druk nauwelijks aan kan. Er zijn volgens haar te weinig ziekenhuisbedden, en doordat er ook niet voldoende doctoren en verplegers zijn, kunnen er geen bedden toegevoegd worden. “Het is wachten op mensen die ontslagen worden, om ruimte te maken voor nieuwe opnames. Wij hopen elke dag, dat er minder nieuwe COVID-19-patiënten bij komen, dan dat er mensen ontslagen worden”, aldus Woittiez. Het is bij de samenleving al bekend, dat er verschillende varianten aanwezig zijn in het land. Met de eerdere covid-golven die wij gehad hebben, is de derde golf nu een groot verschil. Woittiez vertelde, dat de Manaus-variant bijvoorbeeld besmettelijker is en ook gemakkelijker over te dragen is. Zo kan men volgens Woittiez, zieker worden als men de nieuwe COVID-19-varianten onder de leden heeft. Als de Manaus-variant zich verspreidt, kunnen de besmettingen veel sneller toenemen.

“Deze patiënten zijn dan sneller zuurstof behoeftig. Ze moeten in ziekenhuizen liggen, om zuurstof toegediend te krijgen, omdat de longen dan niet voldoende zuurstof binnen krijgen”, benadrukte Woittiez.

“In de eerste golf hebben wij de regulierezorg eigenlijk helemaal stilgelegd, de poli’s gesloten, operatieprogramma’s gestopt. Wij proberen de regulierezorg zo goed door te laten gaan”, zei Woittiez. Maar net als in andere landen, is er geconstateerd dat het ook veel schade veroorzaakt voor de niet covid-patiënten.

“Voor mensen die aan suikerziekte lijden, mensen die geopereerd moeten worden, zij die te laat bij de chirurg terecht komen, proberen we toch door te laten gaan in een wat afgeslankte vorm, omdat niet voldoende verpleegkundigen zijn”, aldus Woittiez. Zij verklaarde, dat verplegers die werkzaam zijn op de covid-afdeling, niet op dezelfde dag op de afdeling chirurgie of op de operatiekamer geplaatst kunnen worden om te werken. Zij is van mening dat er in de ziekenzorg toch wel keuzes gemaakt moeten worden.

Volgens Woittiez, wordt de beddenstand dagelijks, en wel meerdere keren doorgegeven. “Als er geen bed meer is, dan is er uiteindelijk geen bed meer”, stelde Woittiez. Zij verduidelijkte, dat er getracht wordt extra verpleegkundigen te werven en vervolgens te kijken of er wat extra bedden gemaakt kunnen worden, maar het gaat volgens haar extreem moeizaam.

Zo wordt er gekeken, om verpleegsters na hun shift te vragen, nog drie extra patiënten te willen helpen, getracht wordt ook vrijwilligers, en co-assistentie erbij te betrekken, en ze te trainen, zodat zij binnen de ziekenzorg hun steun kunnen verlenen, en de verpleging wat te verlichten.

Woittiez onthulde ook, dat er in vergelijking met de eerste en de tweede golf, de covid-patiënten nu langer in de ziekenhuizen liggen. Men moet volgens haar extra voorzichtig zijn, door zich aan de COVID-19-maatregelen houden en ook laten vaccineren. “De vaccinaties zijn een hele goede manier, om uit deze ellende te komen. Een vaccinatie beschermt, niet honderd procent tegen COVID-19, maar wel honderd procent tegen ernstig ziek worden, ziekenhuizenopnames, in onder andere de Intensive Care Units (ICU) en in het uiterst geval overlijden”, aldus Woittiez.