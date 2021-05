“We zijn in overleg met de vakbonden met betrekking tot loonsverhogingen om een goed voorstel uit te werken. In ieder geval wil ik de loonsverhogingen zo spoedig mogelijk geven, omdat ik er bewust van ben dat de druk op het huidig salaris enorm is”, zei de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, gisteren in een tv-programma naar aanleiding van de recente ontwikkeling, waarbij de regering op het punt staat een akkoord te bereiken met het IMF, maar waarbij er voor de samenleving enkele harde maatregelen genomen zullen moeten worden.

Eén van de maatregelen heeft volgens de bewindsman te maken met het stijgen van de tarieven voor nutsvoorzieningen. Achaibersing geeft aan dat de tarieven van de EBS aangepast moeten worden om het bedrijf gezond te maken, echter zal het niet zo zijn dat de samenleving aan haar lot wordt overgelaten.

“Burgers die fase 1 en fase 2 stroom gebruiken, zullen nog gesubsidieerd worden. Het tarief van subsidie is ook al vastgesteld.

De mensen moeten alleen niet verwachten dat ze hetzelfde bedrag gaan betalen als voorheen. Burgers die fase 3 en fase 4 verbruiken, die zullen moeten bezuinigen. Als je gewend was de hele dag een airco te draaien, zal je het op bepaalde momenten van de dag moeten uitschakelen.

Dat zijn allemaal bezuinigende maatregelen waarover we de samenleving zullen informeren”, aldus de bewindsman.

Volgens Achaibersing was de gang naar het IMF nodig om de economie gezond te maken. “We zullen gezamenlijk de buikriem strakker moeten trekken om uit deze situatie te geraken. Maar de regering zal geen stappen nemen om de bevolking te moorden. We zitten daar namens het volk”, zei de minister. Hij gaf tot slot aan dat er ook op fiscaal belangrijke aanpassingen zullen komen.