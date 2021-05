In de zaak waarbij er recentelijk 100 containers met illegaal hout werden onderschept, zijn reeds aanhoudingen verricht. Volgens berichtgeving van de waarnemend procureur-generaal (PG) Garcia Paragsingh, zijn een aantal betrokkenen (douaneambtenaren, SBB-medewerkers, een exporteur, een inklaarder en een medewerker van de inklaarder) na afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) in verzekering gesteld. Het OM heeft ook een contactverbod opgelegd, waarbij advocaten die de verdachten bijstaan, geen toegang hebben tot hun cliënten. Volgens het OM is het contactverbod gebaseerd op artikel 40 van het Wetboek van Strafvordering. Een van de douaneambtenaren wordt bijgestaan door advocaat Chandra Algoe. Ook staat Algoe een inklaarder, medewerker van een inklaarder en een exporteur, juridisch bij.

De overige personen krijgen rechtsbijstand van advocaat Maureen Nibte. De raadsvrouw verklaarde vandaag tegenover Starnieuws, dat zij overweegt een verzoek in te dienen tot opheffing van het contactverbod van haar drie cliënten die zijn aangehouden. Volgens de raadsvrouw is het van essentieel belang contact te onderhouden met de cliënten.