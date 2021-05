Het uitgaansverbod is van zaterdag 15 mei 2021 tot vrijdag 28 mei 2021 ingesteld dagelijks van 18:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Geen samenscholing van groepen groter dan vijf (5) personen op openbare plekken en in openbare ruimten. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Geen toestemming en dispensatie wordt verleend hiervoor. Deze zijn potentiële mass spreading events. Illegale feesten zullen gestopt worden. Iedereen zal volgens de COVID19 WET beboet worden. In deze periode gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; Bordelen; Bars; Indoor dining Outdoor dining (Terrassen) Casino’s; Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden; Kansspelkantoren; Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden; Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.

Ook scholen blijven voor de komende weken gesloten. Per maandag 17 mei 2021 worden slechts essentiële overheidsdiensten opengehouden met minimale bezetting. Ambtenaren zullen via desbetreffende ministeries worden geïnformeerd in de komende dagen welke diensten open zullen zijn. Deze werkwijze, waarbij slechts minimale bezetting fysiek aanwezig is op de werkplek en wel alleen voor de essentiële diensten, geldt ook verplicht voor het bedrijfsleven en parastatale instellingen. De directies geven hiertoe de instructies aan het personeel schriftelijk. Dat geldt niet voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA).