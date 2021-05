Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zojuist tegenover de redactie van De West gezegd, dat er vooralsnog geen weekend lockdown is afgesproken met de verschillende stakehokders binnen de regering. Tot nu toe hebben de Raad van Ministers, de president en het bedrijfsleven hun aanbevelingen gedaan tegenover Ramadhin en alles wordt meegenomen in het besluit. De minister betreurt dat er een overhaast bericht is verzonden naar verschillende media door de CDS. “Wij proberen zaken goed aan te pakken en rust te bewaren in de samenleving”, aldus Ramadhin.