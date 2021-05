Wereldwijd zijn er meer dan 3 miljoen sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Alleen al in de afgelopen periode registreerden de Amerika’s meer dan 1,5 miljoen nieuwe covid-gevallen en bijna 40.000 doden.

Dit moet al genoeg reden zijn, dat we meer moeten doen om elkaar te beschermen, omdat dit virus een bedreiging blijft vormen voor elke stad, elk dorp en gemeenschap in ons land. Covid-vaccins zullen kunnen helpen om de kans op ziekenhuisopnames te verminderen. Wie gevaccineerd is, is niet onmiddellijk beschermd, omdat het lichaam enige tijd nodig heeft om immuniteit tegen het virus op te bouwen. Sommige mensen krijgen na de vaccinatie kortdurende klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn of lichte koorts. Toch zijn de voordelen groter dan de nadelen. Zo heeft iemand die besmet raakt met COVID-19, 16,5 procent meer kans om trombose te krijgen dan iemand die reeds gevaccineerd is.

Iemand die gevaccineerd is, heeft namelijk 0,0004 procent kans, dat zet je wel aan het denken. Het feit is dat de impact van de covid-vaccinaties pas merkbaar worden als er meer mensen gevaccineerd zijn. We moeten niet vergeten, dat het aantal beschikbare vaccins in de wereld nog niet genoeg is om eenieder te vaccineren. Met de beperkte doses die op dit moment voor ons beschikbaar zijn, zou het redden van levens de prioriteit moeten zijn. Het stoppen van de overdracht van deze ziekte vereist aanvullende maatregelen die vervat zijn in verschillende protocollen. Het ministerie van Volksgezondheid roept sinds vorige week naast de bestaande prioriteitsgroepen, nu ook de onderwijzers en gewapende machten op om zich te laten vaccineren. Jammer genoeg laat, ondanks de oproep, niet eenieder zich vaccineren. Sommigen durven zich niet te laten vaccineren en dat komt vooral door alle negatieve berichten over de vaccins. Dagelijks worden de verschillende priklocaties voorzien van een aantal vaccins, bedoeld voor de mensen die geregistreerd staan op een lijst die afkomstig is van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Maar de negatieve berichtgeving over met name het AstraZeneca-vaccin, zorgt ervoor dat niet alle mensen die op de voormelde lijst staan, ook daadwerkelijk komen om zich te laten vaccineren, waardoor de locatie dan met een deel van de vaccins blijft zitten. Het AstraZeneca-vaccin kampt onterecht met een imagoprobleem, want inmiddels is na onderzoek gebleken, dat het als veilig beschouwd mag worden. Uit nieuw Schots onderzoek blijkt, dat één prik al 94 procent minder kans op ziekenhuisopname geeft. Het Nationaal Vaccinatieteam doet zijn uiterste best om de bevolking te motiveren en stimuleren om zich te laten vaccineren.

Daarbij is er een zware voorlichtingscampagne nodig, zodat de voordelen om de pandemie onder controle te krijgen, duidelijk worden gemaakt. Door je te laten vaccineren, word je minder ernstig ziek en indien je toch besmet wordt met het coronavirus, ben je minder besmettelijk voor anderen. De vaccinaties zorgen ervoor dat we de pandemie onder controle kunnen krijgen, waardoor we terug kunnen naar ons normale leven zonder allerlei beperkingen.