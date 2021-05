Het is de NDP-fractie niet gelukt om een verontschuldiging van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, af te dwingen voor de uitspraken die hij deed in een interview. Nurmohamed zei onder andere, dat de trenzen niet opgehaald zijn, omdat het volk eens moest afleren om slecht beleid goed te keuren. Rabin Parmessar (NDP) merkte eergisteren tijdens de vergadering in het parlement op, dat er vragen zijn gesteld over de ontwateringsproblematiek, maar dat de minister van Openbare Werken niet aan het woord is gekomen. Parmessar zei dat het beleid van de minister heeft geleid tot het niet tijdig ophalen van trenzen en dat de minister daarbij verzuimd heeft zijn plicht te doen. “De minister moet zijn verontschuldiging aanbieden”, stelde Parmessar.

Hierna volgde een lange schorsing, waarna Nurmohamed aan het woord kwam. Hij had nauwelijks enkele woorden gezegd toen Melvin Bouva (NDP), buiten de microfoon aan de minister zei dat hij zijn verontschuldiging moest aanbieden. Daarop zei Nurmohamed dat hij zelf bepaalt wat hij beantwoordt. Vicevoorzitter Dew Sharman die op dat moment de vergadering leidde, vroeg de minister niet in te gaan op zaken die buiten de microfoon worden gezegd. Ook verzocht hij de leden te luisteren naar de minister. Nurmohamed volstond door kort en bondig aan te geven dat hij bij zijn aantreden beloofd had om in 2021, veel aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en ontwatering. Hij deelde mee dat in de afgelopen periode een aantal dingen zijn voorbereid, zoals het ophalen van rioleringen, schoonmaken van rioleringen, ophalen van leidingen en het verhelpen van gebreken bij pompen en sluizen.

Echter zei hij dat het ministerie veel schulden heeft en niet zomaar zaken kan uitvoeren. Ook willen veel ondernemers volgens hem niet werken, omdat er enorme betalingsachterstanden zijn. Hij sloot af door te zeggen dat het ministerie het probleem van wateroverlast duurzaam zal proberen aan te pakken. Na de toespraak van de minister zei Bouva, dat het onvoorstelbaar is wat er in het parlement gebeurt en dat de minister totaal geen respect heeft voor de samenleving. Sharman zei hierop dat de uitspraken van de minister niet in het parlement zijn gezegd en dat de minister reeds op de juiste wijze zijn verontschuldiging aangeboden. Bouva zei daarna, dat het volk heeft gehoord en daarover zelf een oordeel zal vellen.

Nadat de vergadering werd voortgezet hadden de facties van BEP en NDP problemen met hun spreektijd. Parmessar haalde tal van zaken aan ten aanzien van de vluchten uit Haïti, daarna diende hij een motie van wantrouwen in waarin het vertrouwen in minister Nurmohamed werd opgezegd. Hierna verlieten de fracties BEP en NDP de zaal. Assembleevoorzitter Marinus Bee zou juist de motie in behandeling nemen, toen Gajadien het woord vroeg en aangaf, dat de motie zoals die is voorgelezen, richting de prullenbak had moeten gaan. Hij merkte op dat de indieners niet eens in de zaal waren en dat het vereiste aantal van 26 leden niet aanwezig is om de motie in behandeling te nemen. De motie werd niet in behandeling genomen.

door Priscilla Kia