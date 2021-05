De bond bij de SLM had vorige week donderdag, een afspraak met de nieuwe directeur, Paul de Haan, voor een presentatie van het herstelplan. De afspraak werd vervolgens afgezegd, maar De Haan liet achteraf weten, dat hij wel 20 minuten vrij wilde maken, maar de bond ging daarmee niet akkoord. Naar verluidt heeft De Haan de bond op vrijdag laten weten, dat de SLM de financiële injectie van 2 miljoen niet zou krijgen, terwijl de minister haar wel al had toegezegd. Ook vernamen wij, dat de afgelopen vrijdag het vliegtuig van de SLM weer aan de ketting zou worden gelegd in Miami, maar na onderhandelingen ging dat niet door. Afgelopen zaterdag was er een oproep vanwege de directie aan de bond toe voor een samenkomst, maar er was geen agenda, dus de bond had geen idee wat er ter tafel zou komen. Tijdens deze meeting viel De Haan gelijk met de deur in huis en vertelde hoe slecht het gaat met het bedrijf en dat er nu maatregelen getroffen moeten worden. Hij haalde aan dat werknemers met vervroegd pensioen kunnen gaan, verplicht verlof op kunnen nemen of vrijwillig uit dienst treden en als er hiervoor geen animo is, er collectief ontslag zal volgen. Het verhaal van De Haan was niet gelijk duidelijk voor de aanwezigen van de bond en die stelden toen opnieuw de vraag of er nu sprake is van collectief ontslag, waarop De Haan antwoordde: “Nee, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd, dat is een wezenlijk verschil.’’ De bond interpreteerde zijn antwoord als heel raar, want de bond heeft ook vragen gesteld waarop hij geen antwoord kreeg. De maandag daarop werd het personeel van de SLM verrast door een bekendmaking van de directie. Na deze bekendmaking, voelde de bond zich beetgenomen door De Haan. De bond is van mening, dat die bepaalde regeling niet is samengesteld aan de hand van de bestaande cao en de Arbeidswet. Dus volgens hem kan er geen massaontslag volgen. Helaas is deze zaak nog steeds onduidelijk voor de SLM-medewerkers, die nu binnen 10 dagen moeten beslissen wat hun volgende stap is.

Keerpunt heeft vernomen, dat Paul de Haan al eerder heeft gesteld, zijn ontslag in te zullen dienen, want zonder financiële injectie van de overheid, kan hij ook niets verder. Hij zei ook, dat zijn verhuiscontainer nog op de haven staat en die kan dan gelijk weer ingeladen worden. Wij vernemen ook dat het probleem bij de SLM, te maken heeft met een strijd tussen ABOP en VHP. Want Brunswijk zou hebben gesteld, dat het zijn bedrijf is, want het valt onder zijn ministerie en de VHP houdt haar poot stijf, want het geld om de SLM tegemoet te komen, ligt bij Financiën en er komt pas geld los als er maatregelen worden getroffen om het bedrijf weer gezond te maken.