Uitdagend meerjaren ontwikkelingsplan

Gisteren werd er door de TABTO Group N.V. en de projectontwikkelaar Terzol Vastgoed N.V., een bijeenkomst met de pers georganiseerd met betrekking tot haar nieuwe en indrukwekkende project dat in ontwikkeling is. Joel Terzol, directeur van Terzol Vastgoed, tevens de initiatiefnemer van Ring Harbour, heeft door zijn vele jaren ervaring in het vastgoed, zijn weg in de projectontwikkeling kunnen vinden. Ring Harbour begint aan de Ringweg-Noord, en loopt tot aan de Atlantische Oceaan. Het project beslaat in totaal een gebied van 115 hectare dat in verschillende fases uitgevoerd zal worden.

De focus van het project wordt momenteel gelegd op de ontwikkeling van de eerste 35 hectare met bepaalde bestemmingen. “Ring Harbour is een project in ontwikkeling, dat meer dan alleen bouwen van mooie torens behelst, maar een nieuwe manier van verkavelen, waarbij er getracht wordt, niet alleen de natuur zoveel mogelijk te behouden, maar ook te zorgen voor een betere doorstroom van het verkeer. Ring Harbour zal openbaar zijn, ongeacht of men in de toekomst een terrein heeft gekocht of niet”, aldus Terzol.

Volgens de initiatiefnemers stonden de percelen van Ring Harbour al meer dan twintig jaar te koop “Niemand die deze percelen wilde kopen, en de potentie daarin zag, maar Terzol Vastgoed N.V., wél”, benadrukte Terzol.

Zo zijn de initiatiefnemers in september 2020 gestart met het ontbossen van het terrein. De bedoeling is om in de volgende fasen over te gaan, in het commercieel district van 8 hectaren, het residentieel district van 20 hectaren, en het Marina Park van 7 hectaren, gereed te maken voor verkoop. De kustzijde van 50 hectare zal voorbestemd zijn voor de bouw van een industrieel havencomplex. De waterwegen zullen het mogelijk maken dat vaartuigen vanuit de Atlantische Oceaan de haven binnen kunnen varen. “Er zal niet alleen naar de vierkante meters gekeken worden, maar naar de kwaliteit. Waarom zou je nu maar een deel van het gebied aan kavels aan het water aanbieden, terwijl een ieder langs het water kan wonen en werken. Ons streven is dus daarom een stad in een stad te creëren”, aldus Terzol. Hij haalde verder ook aan, dat de kavels voor verschillende bestemmingen klaargemaakt zullen worden, zoals diverse indoor en outdoor activiteiten, conferenties etc. Volgens Terzol, hebben de eigenaren van de terreinen ook de potentie van het project ingezien. Als gevolg hiervan, hoefden zij niet naar de bank te stappen, maar was er alleen een overeenkomst nodig. “Vanaf Ring Harbour wordt er een weg gemaakt, die wij straks de tweede Ringweg kunnen noemen. Deze weg zal verbonden worden met de Weg naar Zee, die ongeveer uitkomt aan de Derde Rijweg.” Dat betekent volgens Terzol, dat wij in de nabije toekomst, niet meer verplicht zullen zijn gebruik te maken van het knelpunt aan de Washingtonstraat en wij de file zullen kunnen vermijden. Terzol verduidelijkte, dat in overeenstemming met de overheid, de ‘Tweede Ringweg’, in de toekomst ook toegankelijk zal worden gemaakt voor de samenleving. Volgens Terzol, zullen investeerders ook de mogelijkheid krijgen om te kopen, huren of beleggen. “Als wij deze nieuwe stad willen realiseren, zullen wij echter samen moeten werken met zowel nationale- als internationale investeerders. Maar ook de regering heeft de gelegenheid haar medewerking te verlenen”, zei Terzol. Dat zal wel onder enige voorwaarden gebeuren, onder meer dat er een appartementsrecht komt en het duurzaam uitgevoerd zal worden. Er zijn heel veel mensen die dromen om een eigen huis te hebben. Een appartement kan volgens Terzol, de oplossing zijn, omdat er in één keer 400 huishoudens in een plek kunnen worden onderbracht. Suriname moet zich dus beijveren voor concretiseren van het appartementsrecht. Terzol: “We zijn nu aan het onderhandelen met de banken en wij over een maand met een emissie uit kunnen komen, die nog bekendgemaakt zal worden.” De bedoeling is volgens Terzol geld op te halen, om het project af te maken, en over een jaar, over te kunnen gaan tot verkoop van de diverse terreinen in het commercieel gebied, residentieel gebied en het Marina Park. Tijdens de bijeenkomst, waren de overige partners van het Ring Harbour Project aanwezig, namelijk Patricia San A jong, de senior partner, Whitley Terzol, operations manager en Winston Wilson, de strategische partner. Ook de districtscommissaris van Paramaribo-Noord was present bij deze bijzondere aangelegenheid. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, kon niet aanwezig zijn, maar liet via een video zijn enthousiasme merken. “Het Ring Harbour project is een uitmuntend project. Het wonen en werken in de natuur zal niet alleen toenemen, maar er zal ook aan de infrastructuur aandacht worden besteed”, zei Nurmohamed. Ook is hij bewust, dat er in de toekomst industriële bedrijven zich zullen vestigen, waarbij niet alleen werkgelegenheid gecreëerd zal worden en activiteiten ontstaan, maar ook leveranciers zullen participeren. “Dit alles past in het kader van het regeringsbeleid en heeft daarom dus ook ons bijzondere ondersteuning. We wensen het project veel succes en wij kijken uit, naar de ontwikkelingen die dat binnenkort zullen bewijzen”, aldus Nurmohamed.

door Charelle Gill