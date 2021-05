Er is nog steeds geen duidelijke daling van het aantal covid-besmettingen. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat het daarom niet uitgesloten is, dat er overwogen zal worden wijzigingen te plegen ten aanzien van het presidentieel besluit dat geldig is tot 10 mei aanstaande. Volgens dit besluit zal er het komend weekend geen totale lockdown zijn. De minister gaf aan dat besluiten worden genomen op basis van de trend van besmettingen. “Maar als u nu naar de trend kijkt, dan ziet u dat er nog geen duidelijke daling te merken is. Het is een up and down met zelfs piekmomenten”, zei Ramadhin. Het aantal besmettingen per dag is volgens de bewindsman, nog boven de 50 en 60 per dag. “Dit baart natuurlijk nog steeds zorgen.”

Ramadhin zei dat de ziekenhuizen in Paramaribo geen covid-patiënten meer op kunnen nemen, omdat zij hun beddencapaciteit bereikt hebben. Volgens de minister wordt de mogelijkheid bekeken om patiënten van Paramaribo naar Nickerie te transporten. “We moeten beseffen dat er nu een issue is met zorgcapaciteit. De mogelijkheden om de IC-capaciteit uit te breiden, hebben we ook bekeken. Zo heeft Nickerie ook die optie, dus we gaan waarschijnlijk patiënten naar Nickerie of andere plekken transporteren.” Bij het ter per se gaan van deze editie, is het uitgaansverbod het komend weekend gesteld op 18.00 uur in de middag.