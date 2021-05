Het Indiaas vaccin Covaxin, ontwikkeld door het Bharat Biotech Laboratory in samenwerking met de ICMR (Indian Medical Research Council), blijkt effectief te werken tegen de Braziliaanse variant van COVID-19, bekend als P1. Na het uitvoeren van enkele tests, ontdekten onderzoekers van het National Institute of Virology in India en de ICMR, dat mensen die dit vaccin toegediend hadden gekregen, een verhoogde immuniteit tegen de mutant hadden. Om dit te kunnen concluderen, onderzochten wetenschappers de effectiviteit bij het neutraliseren van de mutatie met het herstellende serum van personen die de natuurlijke infectie hadden opgelopen en degenen die tweemaal waren gevaccineerd.

Het vaccinatieregime met twee doses, verhoogde de immuniglobuloïne en neutraliserende werkzaamheid, aanzienlijk tegen de Braziliaanse en D614G-varianten, die vorig jaar de oorspronkelijke Wuhan-stam vervingen en wereldwijd dominant werden.

Het AstraZeneca-vacin ook wel Covishield dat in India geproduceerd en verkrijgbaar is, blijkt ook heel effectief tegen de variant.

India heeft dagelijks een enorm aantal besmettingsgevallen en sterfgevallen als gevolg van het coronavirus, en zijn gezondheidssysteem is helemaal ingestort. India is momenteel het derde land ter wereld met de meeste coronadoden. Afgelopen weekend was India het eerste land sinds het begin van de COVID-19 pandemie, dat in slechts 24 uur tijd, meer dan 400.000 gevallen registreerde. De Braziliaanse variant is niet volledig aanwezig op het Indiase grondgebied. De Britse variant wel en heeft al 70% van de besmettingsgevallen voor zijn rekening genomen.