De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat hij met de waarnemend procureur-generaal (PG) Garcia Paragsingh, zal moeten afstemmen over informatie die aan Interpol moest worden verstrekt betreffende de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

Volgens Amoksi had Interpol om meer informatie inzake de voortvluchtige verdachte Hoefdraad gevraagd. De informatie is nodig om te kunnen werken aan de opsporing van Hoefdraad. “Ik zal met de waarnemend PG moeten afstemmen hoe het daarmee staat. Want wanneer zo een belangrijke dienst als Interpol de medewerking heeft toegezegd en meer informatie nodig heeft, dan moeten we als land sowieso daaraan kunnen voldoen. Het gaat tenslotte om onze verdachte”, benadrukte Amoksi. Volgens hem schijnt er nog geen vordering te zijn in de opsporing van Hoefdraad, omdat Hoefdraad een man is met heel veel internationale contacten. “Waarschijnlijk is het hem tot nu toe op die manier gelukt om uit handen van de Surinaamse justitie te blijven. En ook nog omdat we niet echt de medewerking hebben van Interpol. Echter wordt er alles aan gedaan om zijn opsporing en signalering internationaal te bewerkstelligen.”

Amoksi verklaart niet over informatie te beschikken of Hoefdraad nog in het land is. “Indien hij hier was, zou hij al zijn aangehouden”, aldus Amoksi. Naar wij hebben vernomen, is de voortvluchtige minister al geruime tijd geleden opgebracht door het Openbaar Ministerie bij Interpol voor internationale opsporing, maar tot op heden staat Hoefdraad niet op de internationale opsporingslijst van Interpol. De toenmalige PG Roy Baidjnath Panday, heeft meerdere malen gezegd dat de vereiste informatie voor de opsporing reeds was verstrekt aan Interpol.