Sprake van mensenhandel

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft in totaal 11 verdachten van het mannelijk geslacht aangehouden in de zaak waarbij twee minderjarige meisjes als vermist waren opgegeven in maart. Dit deelde de politie afgelopen donderdag mee op een persconferentie. Het gaat om de politieambtenaren G.B. (25), A.B. (22) en R.V. (42). Samen met hen zijn ook drie burgers, R.B. (47), S.S. (23) en T.T. (20), in verzekering gesteld. Het zestal wordt ervan verdacht seksuele misdrijven te hebben gepleegd met twee meisjes van 13 en 14 jaar oud. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meisjes door de burger R.B. in huis waren genomen, waarna hij de meisjes tegen betaling seks liet bedrijven met andere mannen.

De ambtenaren van politie die in verzekering zijn gesteld, behoren ook tot de klanten van R.B.

De afdeling Trafficking In Person (TIP) en de afdeling Kapitale Delicten zijn bezig met het onderzoek in deze zaak. Op 28 maart werd aangifte gedaan van een vermissing van een 13-jarig meisje. Na informatie bleek dat er meer aan de hand moest zijn en kreeg de politie nog een melding van vermissing binnen van een 14-jarig meisje. Nadat het eerste slachtoffer was achterhaald op 30 maart, is op aanwijzing van haar een verdachte aangehouden. Naar aanleiding van die aanhouding ontstond het vermoeden dat er meer aan de hand moest zijn dan seks met een minderjarige. Het slachtoffer is gehoord en gebleken is dat zij slachtoffer was van mensenhandel.

Na gehoord te zijn door TIP, bleek dat het eerste slachtoffer door meerdere mannen seksueel was misbruikt. Naar gelang het onderzoek vorderde, kwam aan het licht dat er ook politieambtenaren betrokken waren. Op 30 maart werden twee andere verdachten aangehouden en op 31 maart weer twee. Tijdens de aanhouding van 31 maart en een huiszoeking, kwam aan het licht dat het tweede slachtoffer verbleef in een woning van twee van de verdachten. Dat meisje werd ook op 31 maart achterhaald en bleek eveneens slachtoffer van mensenhandel te zijn.

Volgens de politie wordt er gewerkt aan de opsporing van nog twee verdachten. Volgens het politioneel onderzoek hebben in de periode van 26 tot en met 30 maart, veertien mannen seks gehad met de slachtoffers tegen betaling aan de hoofdverdachte en door toediening van drugs en alcohol. Er zijn in de groep van verdachten, ook twee familiedelen en een winkelier betrokken.