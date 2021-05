President Chandrikapersad Santokhi zei afgelopen zaterdag gedurende een online persconferentie, dat het Internationaal Monetair fonds (IMF) in februari gevraagd heeft de wisselkoersen van de SRD ten opzichte van de dollar los te laten. Santokhi verklaarde, dat dit echter niet zomaar kan en dat de koers eerst beheersbaar moet zijn, omdat onze economie daarvoor te zwak is. “Als regering hebben wij aan het IMF gezegd, dat wij geen wisselkoers los kunnen laten, omdat wij eerst een fundament willen hebben, eerst onze contouren willen hebben. We willen eerst de negen maatregelen in werking hebben”, aldus de president.

Santokhi verduidelijkte dat er tot juni, negen maatregelen getroffen zullen worden om tot koersbeheersing te geraken. Intussen zijn drie van de negen maatregelen al in werking getreden. “Binnenkort zullen de andere maatregelen ook in werking worden gesteld, waarna de regering dan het besluit zal kunnen nemen de wisselkoers los te laten of niet”, stelde Santokhi.

Vervolgens maakte hij duidelijk, dat er met het IMF afgesproken is, dat het Fonds in drie jaar steun aan Suriname zal verlenen. “Die hulp zal USD 690 miljoen zijn. Het IMF heeft nu al aangegeven, dat wanneer er in juni een overeenstemming wordt bereikt, er dan gelijk USD 186 miljoen op de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gestort zal worden”, zei Santokhi.