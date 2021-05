‘Containers illegaal hout niet teruggegeven aan eigenaar’

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, ging vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, in op de kwestie van de 100 containers met illegaal hout die onlangs onderschept zijn. Via sociale media gaat het gerucht, dat de containers met illegaal hout terug zijn bij de eigenaar. “U kunt op mijn woord vertrouwen, dat deze containers niet terug zijn gegeven aan de eigenaar”, aldus Amoksi. Hij zegt, dat er momenteel onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) een politioneel onderzoek gaande is. Welke richting het onderzoek op zal gaan, moet volgens Amoksi door het OM bepaald worden.

Indien het OM vaststelt dat er een vervolging ingelast moet worden, moet dat volgens Amoksi ook geschieden. “Naar de informatie die aan mij is verschaft, heeft de verplaatsing van de containers onder toezicht van het OM plaatsgevonden. De containers zijn nu naar een locatie, waar het onderzoek voortgezet kan worden. Het één en ander dat onderzocht moet worden, zal ook daar geschieden. Gezien het OM leidend is in deze case, gebeurt alles onder toezicht van hen”, aldus de bewindsman.