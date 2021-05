Goud is altijd de makkelijkste manier geweest om zwart geld wit te wassen. Het is gebleken dat Kaloti het alleenrecht heeft voor de export van goud in Suriname. Wij vragen ons vervolgens af, hoe fout is het goud dat Kaloti hier in Suriname raffineert. Twan Huys gaat in het tv-programma ‘Fout Goud’, op onderzoek uit en belandt bij Kaloti. Het in Dubai gevestigde bedrijf richtte in 2015 in Suriname een raffinaderij op, met een van Latijns-Amerika’s grootse raffinaderijen. Goud is voor de Staat Suriname de belangrijkste inkomstenbron. Jaarlijks wordt er ongeveer 30 duizend kilo goud geëxporteerd uit ons land, maar vreemd genoeg komt er maar 15 procent van de totale waarde daarvan in de staatskas. De rest van het geld ‘verdwijnt’ in de economie, maar verdampt ook in de schimmige wereld van corruptie en witwaspraktijken. Het bleef vrij lang onduidelijk hoe dit proces van witwassen zich al die jaren voltrok, tot men het ‘proces’ van Kaloti door had. Kaloti is vaker in verband gebracht met witwaspraktijken en is vanwege die associatie, ook uit de LBMA (London Bulian Market Association) gezet. Wie de documentaire van ‘Fout Goud’ goed heeft gevolgd, komt tot de conclusie, dat geen enkel respectabel bedrijf zomaar rechtstreeks goud uit Suriname zal opkopen. Maar al het goud dat door Kaloti is verwerkt en bedrukt met een bedrijfsstempel, wordt door een Zwitsers bedrijf opnieuw gesmolten, geraffineerd en bestempeld. Dus hoe fout is het goud dat dan wordt verwerkt door dat Zwitsers bedrijf, want het goud gaat vervolgens richting centrale banken over de gehele wereld. Precies vanaf dat moment kan het goud via LBMA op de markt komen en zijn alle sporen van de afkomst gewist en is het goud ‘witgewassen’. Wat ook zeer opmerkelijk is, is dat de grootste goudbedrijven in ons land Newmont en Iamgold, hun productie niet laten raffineren bij Kaloti. Op dat moment plaats je dan toch gelijk vraagtekens achter de operatie van Kaloti? De Surinaamse overheid heeft dringend geld nodig en het lijkt niet ondenkbaar dat de royalty’s van een raffinaderij die discutabel is, op dit moment meer dan welkom zijn. Naar verluidt, is ook nog gebleken dat de Staat Surinaamse, 30 procent van de aandelen in Kaloti bezit, en het lijkt logisch dat dit aandeel niet ophield te bestaan bij een regeringswisseling.