In Suriname is de vaccinatiecampagne al enige tijd op een laag pitje beland. Er zijn verschillende redenen daarvoor: er kan niet op hoge toeren gevaccineerd worden op dit moment. De voorraad die er nu nog is, is net genoeg voor de tweede dosis die vanaf de komende maand mei moet worden toegediend. Er is weinig animo voor de AstraZeneca-prik, sommige mensen wachten op een ander vaccin, en de volgende prioriteitsgroepen voor het ‘covidspuitje’ zijn leraren en leden van de gewapende machten. Simpel: er bestaan twijfels over een snelle aanlevering van vaccins. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin zei tijdens de laatstgehouden persconferentie, dat er 28.800 doses AstraZeneca onderweg zijn. ‘’Het bedrijfsleven heeft USD 128.000 betaald om ze hier te krijgen. Ze moeten in de eerste week van mei in het land arriveren. Maar er is hierover nog geen bevestiging’’, zei de bewindsman.

Het moment dat we de bevestiging binnen hebben, zal Volksgezondheid de ‘go’ geven, om met de resterende vaccins die we nog in voorraad hebben, door te vaccineren aan de samenleving. Maar wat gegarandeerd moet zijn, is dat de mensen die de eerste dosis hebben gehad, ook op hun tweede dosis kunnen rekenen.

Ook merken wij uit beelden van de laatste weken, voor wat betreft de covid-pandemie, dat het volledig fout gaat in het grote land India, waar er op dagbasis 300.000 besmettingen zijn gerapporteerd en er ook dagelijks duizenden aan deze ziekte sterven.

India produceert zelf het AstraZeneca vaccin, dat wij ook in Suriname inzetten, en tot voor kort uit dit land kregen.

Ramadhin zei, dat de COVID-19-crisis in India ook tot gevolg kan hebben, dat er een vertraging optreedt in onze vaccinatiecampagne. Ofschoon onze AstraZeneca /Oxford-vaccins, vervaardigd worden door SK Bioscience in Zuid-Korea, kan het voorkomen dat het allemaal niet zo vlot zal verlopen.

“Als één producent eronder lijdt, zal de totale levering onder druk komen te staan en zullen andere leveranciers ook eronder lijden”, aldus Ramadhin.

VS verstrekken Astrazeneca

De Verenigde Staten (VS) gaan hun coronavaccins van AstraZeneca ook deels aan andere landen schenken. Het gaat hierbij om 60 miljoen doses die worden verstrekt zodra ze beschikbaar komen, aldus een corona-adviseur van de Amerikaanse regering. De autoriteiten buigen zich eerst nog over de veiligheid, meldden Amerikaanse media. Het Witte Huis kondigde vorige maand al aan, ongeveer 4 miljoen AstraZeneca-doses naar Canada en Mexico te sturen. En de regering-Biden staat onder toenemende druk, het vaccin ook met India en andere landen te delen. Minister Ramadhin zei hierover, dat ook wij al eerder een verzoek hebben ingediend bij de VS, om ons ook te helpen aan vaccins, maar wij hebben uit de VS nog geen bevestiging gekregen. Dus vooralsnog is het niet bekend of wij ook behoren tot de landen die AstraZeneca-vaccins van de VS zullen krijgen.