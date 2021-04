In het kader van de voorzetting van de strafzaak in het Tweede Kanton tot de vermeende malversaties betrekking hebbende op de aanschaf van overheidspanden door de Centrale Bank, en de overeenkomsten die zijn aangegaan met het Belgische adviesbureau Clairfield Benelux N.V., zijn vanmorgen de ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt en ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, door rechter Maytrie Kuldipsingh, geconfronteerd met het rapport van het onafhankelijk adviesbureau Kroll.

Volgens advocaat Irvin Kanhai, zijn de verdachtmakingen compleet ontzenuwd en dat blijkt ook uit het rapport van Kroll, waarin wordt gesteld dat de projecten die zijn afgesloten met Clairfield, marktconfrom zijn. Volgens Kanhai, kon Kroll de zaak niet in zijn geheel beoordelen, want het adviesbureau kon niet beschikken over de rapporten waarin de deelopdrachten en contracten waren opgenomen. De opdrachten van Clairfield zijn in januari 2020 stopgezet door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Clairfield, dat al een voorschot had ontvangen van de Centrale Bank, heeft de meeste opdrachten nooit opgeleverd, maar wel de uren opgegeven die waren gemaakt voor de verschillende projecten die vielen onder Prodigy en Lagarde. De projecten van Clairfield waren gebaseerd op een ‘fixed fee’, en toen zij werden stopgezet door Hoefdraad, konden volgens Kanhai, geen van de projecten worden afgerond.

“Er is wel gewerkt aan de projecten, alleen Lagarde is afgerond. Ik heb tot nu toe niet gemerkt dat er enig bewijs is tegen deze verdachten”, aldus Kanhai.

Op de vraag van journalisten wie volgens de raadsman het brein is geweest dat zijn cliënten Van Trikt en Angnoe in deze situatie heeft gebracht, zegt de raadsman dat Hoefdraad de hoofdschuldige is. “Rond 12 januari heeft Hoefdraad een toespraak gehouden in De Nationale Assemblee, waarvan hij daar het een en ander heeft gezegd, zonder dat hij daarvoor verificatoren had en of enig bewijs”, aldus Kanhai.

Vandaag zei Kanhai na de zitting, zeer teleurgesteld te zijn in de beslissing van de rechter om zijn verzoek voor voorlopige invrijheidstelling van beide verdachten voor de zoveelste keer af te wijzen. Hij heeft vandaag tijdens de zitting ook aangehaald hoe ernstig de covid- besmettingen zijn in de strafinrichting Santo Boma. “Iedereen weet hoe ernstig het is, alleen het Openbaar Ministerie weet het niet”, aldus Kanhai. Volgens hem hebben hij en zijn collega-advocaat het gisteren zelf gezien, toen zij ter plekke aanwezig waren en hebben kunnen zien hoe mensen werden afgevoerd en geïsoleerd. Tijdens een eerdere zitting had de ex-governor ook het verzoek gedaan om gedetineerden te vaccineren tegen COVID-19, gezien de kans op besmetting in de strafinrichting vrij groot is vanwege de ruimte.